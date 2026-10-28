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Botafogo perde para o Remo e segue em apuros no Brasileirão

Glorioso ficou estacionado nos 39 pontos, sem dar resposta na reta final da temporada

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 23:35
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Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Remo
Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo voltou a decepcionar e segue em situação delicada na reta final do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (28), em Belém, no Mangueirão, o Glorioso jogou muito mal e perdeu para o Remo pelo placar de 2 a 1. Jajá e Leonel Picco marcaram para o Leão, e Edenilson, no fim, descontou para a equipe carioca.

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Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 39 pontos, em queda livre quanto a desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.

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Os primeiros 45 minutos do Botafogo em Belém foram mais do mesmo. Apenas mais um capítulo do pavoroso 2026 de um time que não consegue minimizar erros ou superar problemas ao longo dos jogos. O Remo, de Thiago Carpini, teve todo o espaço que sonhou para jogar e ainda contou com erros cruciais.

Logo aos sete, após cruzamento que veio da direita, Domingo Andrade errou corte e ajeitou para Jajá, que chutou forte e tirou do alcance de Gabriel Batista. Novamente faltava senso de urgência ao time comandado por Tite.

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Na volta para o segundo tempo, Leonel Picco aproveitou novo erro da defesa e, após sobra, pegou de primeira para acertar o ângulo e ampliar. Tudo ainda mais difícil para um time que não mostrou reação. Tite trocou peças, mudou sistema e viu o time diminuir com Edenilson na reta final, já na base do "abafa", mas sem forças para empatar.

Botafogo segue em crise na temporada
Botafogo perdeu para o Remo pelo placar de 2 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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✅ FICHA TÉCNICA

Remo 2 x 1 Botafogo

🏆 Brasileirão - 33ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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Gols: Jajá 7'/1ºT e Leonel Picco 9'/2ºT (REM)/ Edenilson 37'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Domingos Andrade (BOT)

⚽ESCALAÇÕES

REMO: (Técnico: Thiago Carpini)

Marcelo Rngel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon (Mayk); Zé Welison, Leonel Picco e Patrick (Edson); David Braga, (Galeano) Jajá e Gabriel Taliari.

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles (Paulinho); Domingos (Edenilson), Huguinho e Medina; Ziyech, Matheus Martins (Kauan Toledo) e Arthur Cabral.

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