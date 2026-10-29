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Edenilson cobra melhor postura do Botafogo após nova derrota

Volante marcou o único gol do Glorioso no revés sofrido diante do Remo, em Belém

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 09:00
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Edenilson comemorando gol do Botafogo
Edenilson é um dos mais experientes do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Botafogo, o volante Edenilson desabafou após a derrota por 2 a 1 para o Remo, na última quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Brasileirão. O volante cobrou mais atenção da equipe para que o Glorioso vire rápido a chave e pare de se preocupar com a luta contra o rebaixamento.

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Foi do meia o gol que descontou o placar no Mangueirão, em Belém, já na reta final. Jajá e Leonel Picco marcaram para o Leão no triunfo dos donos da casa.

Jogador com camisa rosa e branca levanta os braços, cercado por adversário em uniforme escuro.
Edenilson fez o único gol do Botafogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Uma dificuldade que nós mesmos nos colocamos, né? E aí, só a gente com o trabalho… É o segundo jogo que a gente toma gols fáceis, que não é o que é treinado. A gente treina muito bem a nossa linha, a nossa postura. Então acho que cabe a nós corrigir isso juntamente com o professor. Trabalhar para poder sair dessa situação quanto antes – disse Edenilson, após o jogo, em entrevista à TV Globo.

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O Botafogo soma 39 pontos no Brasileirão e aguarda o desfecho da rodada para ver o tamanho da distância para a zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (4/11), desta vez no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.

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