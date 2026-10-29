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Análise: Tite passa longe do mínimo esperado para o Botafogo

Técnico ainda não encontrou o casamento entre performance e resultado

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 06:00
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Tite em Remo x Botafogo
Tite soma seis jogos à frente do Botafogo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

O Botafogo perdeu mais uma no Brasileirão e segue ameaçado de rebaixamento, mesmo tendo aberto a rodada apenas na 11ª colocação. A equipe não mostra evolução sob o comando do técnico Tite, que acumula problemas a serem solucionados na reta final para evitar o pior. O trabalho está muito aquém das expectativas.

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Tite chegou ao Botafogo como a "bala de prata" para o time entregar, no curto prazo, resultado e novo ânimo. No entanto, o visto em campo aponta para a direção contrária.

São seis jogos do Glorioso no recorte sob o comando do ex-Seleção Brasileira, com quatro derrotas, uma vitória e um empate. Dada a tabela, o entendimento da diretoria era de que, neste momento, o elenco já não estaria tão pressionado por resultados e matematicamente livre. As atuações deixam dúvidas quanto ao futuro.

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Até então não há uma cara do Botafogo de Tite. O teinador, tão marcado por projetos com defesa sólida e segurança, vê o sistema ruir com dez gols sofridos e quatro marcados. Quatro pontos conquistados em 18 disputados. Nem ânimo, nem entrega.

Tite, técnico do Botafogo
Tite, técnico do Botafogo, no jogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Tite não só não encontrou um padrão, como ainda procura o 11 ideal. As trocas de peças não ajudam o sistema, os desfalques jogo após jogo pesam, e o Alvinegro não responde. O alerta já foi ligado.

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— A história do Botafogo é a história de conquistas, recente de títulos. O momento, desde que eu vim, está: quem não atingiu 45 pontos vai estar em uma situação de atenção. Nós também – disse o técnico, após a derrota para o Remo.

Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 39 pontos, em queda livre quanto ao desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.

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