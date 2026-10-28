Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols da vitória do Remo sobre o Botafogo no Brasileirão

Remo e Botafogo estão se enfrentando nesta quarta-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 23:23
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Remo x Botafogo
Leonel Picco comemora gol do Remo sobre o Botafogo (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

O Remo venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Brasileirão. Jajá e Leonel Picco marcaram para a equipe paraense, enquanto Edenilson descontou para o Alvinegro. O resultado foi importante para o Leão na luta contra o rebaixamento.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo:

Texto de Leonardo Bessa

Os primeiros 45 minutos do Botafogo em Belém foram mais do mesmo. Apenas mais um capítulo do pavoroso 2026 de um time que não consegue minimizar erros ou superar problemas ao longo dos jogos. O Remo, de Thiago Carpini, teve todo espaço que sonhou para jogar e ainda contou com erros cruciais.

continua após a publicidade

Logo aos sete, após cruzamento que veio da direita, Domingo Andrade errou corte e ajeitou para Jajá, que chutou forte e tirou do alcance de Gabriel Batista. Novamente faltava senso de urgência ao time comandado por Tite.

Na volta para o segundo tempo, Leonel Picco aproveitou novo erro da defesa e, após sobra, pegou de primeira para acertar o ângulo e ampliar. Tudo ainda mais difícil para um time que não mostrou reação. Tite trocou peças, mudou sistema, e viu o time diminuir com Edenilson na reta final já na base do "abafa".

continua após a publicidade

Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 39 pontos, em queda livre quanto a desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.

Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Remo
Botafogo e Remo se enfrentaram no Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja os gols do confronto

Veja mais de Remo x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

Remo x Botafogo

🏆 Brasileirão - 33ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Remo

Botafogo

Botafogo perde para o Remo e segue em apuros no Brasileirão

Há 3 minutos
Cuca em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras

Santos

Cuca valoriza empate contra o Palmeiras, mas admite: 'Pecamos na finalização'

Há 27 minutos
Arthur, do Palmeiras, marca Gabigol, do Santos

Palmeiras

Arthur comemora ponto em clássico e destaca recado de Abel: 'Força do grupo'

Há 53 minutos
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras: Abel detona gramado da Vila e descarta abrir mão do Brasileirão por copas

Há 1 hora
Elenco do Bahia reunido antes da partida contra o São Paulo

Futebol Nacional

Veja gols em Bahia x São Paulo: Marcos Victor amplia

Há 1 hora
Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate

Há 2 horas
Mais LANCE!
Bahia x São Paulo

AO VIVO: siga Bahia x São Paulo pelo Brasileirão

Lucho Acosta em ação durante Fluminense e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Fluminense x Internacional: Lucho Acosta vira a partida

Uniforme rosa do Botafogo

Botafogo tem muitas mudanças para enfrentar o Remo; veja escalação

Calleri, artilheiro do São Paulo na temporada, ao lado do Luciano.

Com retorno de Calleri, São Paulo está escalado para enfrentar o Bahia

Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28)

Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Júlio César, jogador com cabeça raspada, veste casaco vinho com emblema da equipe, em campo.

Julio Cesar esclarece rumores sobre Luxemburgo e avalia Seedorf no Corinthians

Acosta (Fluminense) comemora gol próximo à baliza, cercado por companheiros.

Fluminense quebra sequência negativa e busca virada no fim contra o Inter no Brasileirão

Arias comemora gol do Palmeiras ao lado de Flaco López contra o Junior Barranquilla (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Abel define escalação do Palmeiras para encarar o Santos pelo Brasileirão

Camisa do Santos

Sem Neymar, Santos está escalado com mudanças para enfrentar o Palmeiras; veja escalação

Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Vasco acerta renovação de Ramon Rique até dezembro de 2030

Jogador de futebol em camiseta branca com detalhes pretos, correndo em campo, com o escudo do Corinthians visível.

André Ramalho nega crise interna no Corinthians: 'A gente lamenta'