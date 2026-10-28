Veja gols da vitória do Remo sobre o Botafogo no Brasileirão
Remo e Botafogo estão se enfrentando nesta quarta-feira
O Remo venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Brasileirão. Jajá e Leonel Picco marcaram para a equipe paraense, enquanto Edenilson descontou para o Alvinegro. O resultado foi importante para o Leão na luta contra o rebaixamento.
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Como foi o jogo:
Texto de Leonardo Bessa
Os primeiros 45 minutos do Botafogo em Belém foram mais do mesmo. Apenas mais um capítulo do pavoroso 2026 de um time que não consegue minimizar erros ou superar problemas ao longo dos jogos. O Remo, de Thiago Carpini, teve todo espaço que sonhou para jogar e ainda contou com erros cruciais.
Logo aos sete, após cruzamento que veio da direita, Domingo Andrade errou corte e ajeitou para Jajá, que chutou forte e tirou do alcance de Gabriel Batista. Novamente faltava senso de urgência ao time comandado por Tite.
Na volta para o segundo tempo, Leonel Picco aproveitou novo erro da defesa e, após sobra, pegou de primeira para acertar o ângulo e ampliar. Tudo ainda mais difícil para um time que não mostrou reação. Tite trocou peças, mudou sistema, e viu o time diminuir com Edenilson na reta final já na base do "abafa".
Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 39 pontos, em queda livre quanto a desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.
Veja os gols do confronto
Veja mais de Remo x Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
Remo x Botafogo
🏆 Brasileirão - 33ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
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