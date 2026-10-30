Torcida organizada do Botafogo protesta e cobra melhora: 'Paciência acabou'

Principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem protestou nas redes sociais e cobrou mudanças imediatas no clube, que luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. A mensagem foi direcionada a elenco e diretoria após a derrota para o Remo, por 2 a 1.

A nota publicada pela organizada destaca o difícil ano de 2026, com inúmeras trocas no comando técnico, mas afirma que a paciência chegou ao fim. O tom foi mais ríspido em relação a publicações anteriores.

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O Botafogo ficou estacionado nos 39 pontos, na 11ª colocação, mas em queda livre quanto ao desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG, em mais uma decisão na briga contra o descenso.

Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja a nota da torcida organizada do Botafogo:

"A PACIÊNCIA ACABOU!

Desde o início do ano, sabíamos que 2026 não seria fácil. Mesmo assim, estivemos presentes em todos os jogos, cumprindo o nosso papel de apoiar, incentivar e defender o clube que escolhemos amar.

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Mas a resposta dentro de campo e a postura de quem comanda o futebol não correspondem à dedicação de quem nunca abandona o Botafogo. Até quando vamos assistir a esse cenário sem respostas? Vão esperar uma tragédia esportiva acontecer para colocar os pingos nos is?

Já demonstramos nossa insatisfação em diversos momentos ao longo do ano, mas os problemas continuam. É inadmissível ver um elenco que não consegue apresentar um futebol à altura da camisa que veste, tropeçando em adversários que, na teoria, estão ao seu alcance.

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A pergunta que a FÚRIA faz é clara: VÃO ESPERAR O BARCO AFUNDAR PARA TOMAR UMA ATITUDE?

Não adianta pagar o maior bicho da história, não adianta manter os salários em dia. Não adianta discurso bonito e conversa sem resultado. O que exigimos é COMPROMETIMENTO, RESPEITO À CAMISA E RESPOSTAS DENTRO DE CAMPO!

A Fúria Jovem do Botafogo convoca todos os BOTAFOGUENSES a se unirem nessa nova movimentação para cobrar explicações e uma mudança de postura do atual elenco.

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O BOTAFOGO É MAIOR QUE QUALQUER JOGADOR, DIRETOR OU DIRIGENTE!

POR AMOR AO BOTAFOGO!"

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