Tite fala sobre risco de rebaixamento do Botafogo após nova derrota: 'Atenção'

Técnico do Botafogo, Tite analisou a derrota por 2 a 1 para o Remo, na noite desta quarta-feira (28), que deixou o Glorioso ainda mais preocupado na reta final do Brasileirão. Os inícios da equipe, nos dois tempos, foram os fatores cruciais para o revés na opinião do treinador, que pediu atenção na luta contra o rebaixamento.

— A história do Botafogo é a história de conquistas, recente de títulos. O momento, desde que eu vim, está: quem não atingiu 45 pontos vai estar em uma situação de atenção. Nós também — destacou o treinador.

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Edenilson descontou para o Alvinegro na reta final do jogo, mas o time não mostrou poder de reação e sequer pressionou. Tite apontou questões físicas como importantes, mas não determinantes.

— O jogo foi condicionado principalmente por fazer o gol cedo no primeiro tempo. A gente buscou e estabeleceu volumes, mas sair atrás é uma pressão muito forte. Aconteceu no segundo tempo também. Mesmo fazendo o gol, nós não tivemos a força para buscar o empate — disse Tite.

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Botafogo perdeu para o Remo pelo placar de 2 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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— O que acontece é que, de um jogo para outro, naturalmente, um atleta vai ter um declínio físico. Aí surge a possibilidade de entrar e acelerar o jogo, como foi o caso do Toledo, do Paulinho e do Edenilson. Quando o resultado não vem, isso afeta a confiança e, daqui a pouco, o lance mais refinado, a capacidade de finalização e a entrada no lado oposto acabam se perdendo. Então, mesmo tendo volume de jogo, não conseguimos traduzir isso em gols e virar o jogo.

Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 39 pontos, em queda livre quanto a desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.