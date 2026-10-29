Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Opinião: Botafogo dá os piores sinais possíveis na reta final do Brasileirão

Equipe comandada por Tite mostra futebol apagado e liga alerta na luta contra o Z-4

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 11:00
Favorite o Lance! no Google
Botafogo segue em crise na temporada
Botafogo perdeu para o Remo pelo placar de 2 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Novo oxigênio ao Internacional, esperança ao Remo e apreensão ao torcedor. O Botafogo, em cinco dias, entregou os três elementos acima e segue em perigo no Brasileirão, lutando contra o rebaixamento para a Série B.

+ Edenilson cobra melhor postura do Botafogo após nova derrota

Jogo a jogo, o Botafogo reafirma que a pior exibição é sempre a próxima. Por isso, os sinais são os piores possíveis na reta final da competição, com adversários mostrando ao menos mais vontade e organização – em futebol, todos abaixo do Alviengro seguem devendo. É uma espiral.

continua após a publicidade

As análises em cima das apresentações do Botafogo podem ser simplesmente copiadas e coladas, mudando apenas o nome do adversário. Problemas na defesa, time exposto, relapso e nervoso. Isso desde Martín Anselmi, passando por Franclim Carvalho e nos dois trabalhos de transição tocados por Rodrigo Bellão.

Nem mesmo a sonhada "injeção de ânimo" surtiu efeito. Tite chegou, assumiu o comando, mas perdeu quatro jogos em seis e está longe de entregar o esperado. Um ano inteiro contra o trabalho do treinador, que também não tem conseguido extrair o mínimo de potencial do elenco.

continua após a publicidade
Tite em Remo x Botafogo
Tite soma seis jogos à frente do Botafogo (foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Peças são trocadas, esquemas são modificados, mas o cenário não altera. Na bola, o Botafogo, atualmente, não passa a impressão de que conseguirá reverter o quadro. A "sorte" talvez esteja na proximidade da pontuação de corte e jogos em casa.

Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 39 pontos, em queda livre quanto ao desempenho. O próximo jogo será na quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Edenilson comemorando gol do Botafogo

Botafogo

Edenilson cobra melhor postura do Botafogo após nova derrota

Há 2 horas
Tite em Remo x Botafogo

Botafogo

Análise: Tite passa longe do mínimo esperado para o Botafogo

Há 5 horas
Tite, técnico do Botafogo

Botafogo

Tite fala sobre risco de rebaixamento do Botafogo após nova derrota: 'Atenção'

Há 10 horas
Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Remo

Botafogo

Botafogo perde para o Remo e segue em apuros no Brasileirão

Há 11 horas
Remo x Botafogo

Futebol Nacional

Veja gols da vitória do Remo sobre o Botafogo no Brasileirão

Há 11 horas
Uniforme rosa do Botafogo

Botafogo

Botafogo tem muitas mudanças para enfrentar o Remo; veja escalação

Há 14 horas
Mais LANCE!
Remo venceu o Botafogo no primeiro turno, no Nilton Santos

Pressionado, Botafogo visita o desesperado Remo em nova chance no Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Botafogo

Remo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Danilo, volante do Botafogo atuando contra o Internacional

Danilo desfalca o Botafogo contra o Remo e preocupa a Seleção Brasileira

General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Botafogo social assume 99% das ações da SAF

Vitinho, jogador do Botafogo, em ação durante a partida, conduzindo a bola.

Botafogo de 2026 no Brasileirão tem a pior defesa desde retorno à elite

João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Botafogo Social fica livre para assumir 99% das ações e vender SAF para a GDA

Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Marçal, do Botafogo, disputa bola com o Inter em jogo

Botafogo pouco competitivo é a tônica do conturbado 2026

Tite em Botafogo x Internacional

Tite vê Botafogo 'muito abaixo' e analisa derrota para o Inter

Tite, técnico do Botafogo, em área técnica, com camisa cinza e jaqueta preta, diante de arquibancadas vermelhas.

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão

Internacional x Botafogo no Brasileirão, duelando pela bola entre camisa vermelha e listras preto e branco.

Veja gols em Internacional x Botafogo: Bernabei faz 3 a 0

Homem observa camisas pretas e brancas de Inter x Botafogo penduradas no vestiário.

Botafogo tem uma mudança para enfrentar o Internacional; veja escalação

Jogador do Internacional (vermelho) disputa bola com Botafogo (listras pretas e brancas) no jogo Internacional 3 x 0 Botafogo.

Botafogo joga mal e é atropelado pelo Internacional no Brasileirão