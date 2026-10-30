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Ziyech busca ritmo para ser o diferencial do Botafogo

Marroquino mostra qualidade com a bola no pé, mas ainda não conseguiu desequilibrar

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 11:45
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Hakim Ziyech, jogador do Botafogo, conduz a bola durante a partida.
Ziyech em ação na derrota do Botafogo para o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Contratação de impacto para o segundo semestre, o marroquino Ziyech ainda busca adaptação no futebol brasileiro para performar melhor e se destacar com a camisa do Botafogo. A entrega até o momento passa longe do esperado, e o jogador tenta se encaixar dentro do proposto pelo técnico Tite.

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Hakim Ziyech se destacou ao longo da carreira atuando como um meia-direita, tendo brilhado na posição por clubes como Ajax e Chelsea, além da seleção do Marrocos. No Glorioso, no entanto, tem se mostrado versátil dentro das necessidades do elenco. Versátil, mas não necessariamente importante.

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Em sua estreia, na derrota para o Mirassol, entrando no segundo tempo, atuou mais na faixa central, alternando como meia e segundo atacante. Depois disso, foi mais utilizado na função de origem, onde levou perigo e mostrou mais qualidade.

Poupado contra o Internacional, tendo entrado apenas no decorrer da segunda etapa devido a desconforto muscular, Ziyech voltou a ser titular diante do Remo, no Mangueirão, mas foi abaixo do esperado. O camisa 22 foi pouco acionado e, quando recebeu, acumulou erros de tomada de decisão.

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Internamente, o Glorioso entende que o marroquino terá na reta final de 2026 mais espaço justamente pela direita. O projeto, no entanto, para a próxima temporada, conforme apurou o Lance!, é de seu deslocamento para segundo atacante ou meia, tendo como foco a parte física para conseguir entregar principalmente em recomposição no corredor.

Hakim Ziyech em campo, camisa rosa e branca listrada, número 23, com a bola aos pés.
Ziyech em ação na derrota do Botafogo para o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Técnica não falta. Ziyech desfila futebol quando tem a bola no pé, com passes verticais, lançamentos, inversões de jogo e leitura à frente dos demais companheiros. Carece de entrosamento e sintonia para ser o diferencial dentro do 11 do Botafogo.

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Em queda livre na temporada, o Botafogo ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos somados, mas apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Glorioso voltará a campo na próxima quarta-feira (4/11), contra o Atlético-MG, no Nilton Santos.

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