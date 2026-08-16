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Dê suas notas: Botafogo perde para o Vitória fora de casa no Brasileirão

Matheuzinho, de pênalti, marcou o gol da vitória

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 21:33
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O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão
O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Botafogo perdeu para o Vitória por 1 a 0 neste domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Matheuzinho, em cobrança de pênalti, o Leão da Barra garantiu os três pontos em casa. Dê suas notas aos jogadores da equipe comandada por Franclim Carvalho e Jair Ventura!

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Como foi o jogo?

O Botafogo começou tentando pressionar, mas o Vitória também encontrou espaços para atacar. Aos 14 minutos, Arthur Cabral cabeceou após cobrança de falta de Matheus Martins, mas Arcanjo fez boa defesa. Na sequência, em contra-ataque, Matheus Martins caiu na área, mas arbitragem deixou a partida seguir.

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Aos 23 minutos, Renê invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Huguinho e Paulo Cesar Zanovelli da Silva marcou pênalti. Na cobrança, Matheuzinho deslocou Warleson e abriu o placar ao Leão. Com o gol, o Vitória seguiu no ataque, e chegou a marcar o segundo, outra vez com Matheuzinho, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, o Botafogo tentou responder, mas o time da casa seguiu na liderança por 1 a 0.

O segundo tempo começou quente, com o Vitória criando boas chances em finalizações de Renê e Erick, além de ter um gol salvo em cima da linha por Vitinho aos 14 minutos. O Botafogo respondeu assustando com Lucas Monzón em escanteio e em chegada perigosa de Júnior Santos desarmada por Zé Vitor.

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O Vitória voltou a pressionar e quase ampliou com chutaço de Matheuzinho tirando tinta do ângulo e um gol perdido por Renato Kayzer de frente para o goleiro. Nos minutos finais, o Botafogo foi em busca do empate, e quase conseguiu com Júnior Santos, mas Lucas Arcanjo apareceu mais uma vez com uma grande defesa. Ao fim, o Vitória manteve a vantegem e garantiu os três pontos ao vencer por 1 a 0.

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão
O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

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