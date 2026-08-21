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Danilo admite momento difícil no Botafogo e projeta reta final do Brasileirão

Meio-campista reconheceu fase abaixo e destacou apoio da torcida após vitória sobre o Cienciano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 00:20
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Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana
Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Botafogo venceu o Cienciano-PER por 1 a 0 nesta quinta-feira (20), no Nilton Santos, mas foi eliminado da Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Após perder por 6 a 1 no jogo de ida, em Cusco, o Alvinegro precisava de uma goleada para avançar e não conseguiu reverter a desvantagem.

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Após a partida, em entrevista pós-jogo na "Paramount+", o meio-campista Danilo reconheceu que atravessa um momento abaixo do apresentado no início da temporada e afirmou que pretende trabalhar para recuperar o bom desempenho. O jogador também agradeceu o apoio da torcida e afirmou entender os protestos após os resultados recentes.

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— Obrigado a todos. Nós tentamos dar o máximo no meio de campo, para tentar reverter esse placar. Agradecer a torcida, fizeram a parte deles, claro, do começo ao fim. E eles estão certos em protestar e eu me coloco nisso também. Sei que não estou na boa fase que eu estava no começo do ano, mas vou trabalhar de cabeça erguida para continuar dando alegria à família Botafogo, ao grupo, que merece muito.

O único gol da partida foi marcado por Danilo Pereira, aos dez minutos do primeiro tempo, após assistência de Álvaro Montoro. O Botafogo ainda criou outras oportunidades antes do intervalo, mas não conseguiu ampliar a vantagem e precisava de mais quatro gols para levar a decisão adiante.

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Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana
Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Danilo projeta reta final do Brasileirão

Com a eliminação na Sul-Americana, o Brasileirão passa a ser a única competição do Botafogo até o fim da temporada. O Alvinegro ocupa a décima colocação e terá pela frente uma sequência de jogos contra adversários que estão nas primeiras posições.

Danilo afirmou que a competição ainda está aberta e citou confrontos contra equipes que brigam pelo topo da tabela como oportunidades para o Botafogo se aproximar dos líderes.

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— Sim, sim. O Brasileiro está em aberto. A gente ganha quando a gente para na segunda-feira. O Flamengo, o Palmeiras, a gente ganha, a gente já encosta ali em cima. Então vai ter jogo grande, a gente vai pegar três equipes que estão lá em cima no G4 e vamos trabalhar bem agora. Cabeça focada no Brasileiro para poder chegar.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (24), contra o Athletico-PR, novamente no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana
Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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