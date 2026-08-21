Confusão em Botafogo x Cienciano termina com profissional detido
Profissionais de ambos os clubes protagonizaram confusão após apito final
O Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), mas foi eliminado da Copa Sul-Americana após perder por 6 a 2 no agregado. Após o apito final, uma confusão generalizada tomou conta do gramado no Nilton Santos, com os jogadores do Alvinegro partindo para cima do treinador Horacio Melgarejo, do time peruano. Um membro da comissão do Cienciano acabou detido, mas foi liberado minutos depois.
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O que aconteceu?
Após a partida ser encerrada, jogadores e equipe técnica do Cienciano comemoram a classificação conquistada no Rio de Janeiro. Logo na sequência, atletas do Botafogo partiram pra cima do treinador Horacio Melgarejo, que provocou o Alvinegro durante e após o encerramento do jogo. Com a confusão, o técnico foi protegido pelos jogadoes do clube peruano e por seguranças de ambos os clubes.
Além disso, um membro da delegação do Cienciano, ainda não identificado, foi detido após agredir um membro da delegação do Botafogo. Cinco minutos depois, a confusão no gramado foi amenizada, e os jogadores do time peruano foram comemoram com a torcida visitante presente no Nilton Santos.
Toda a confusão pós jogo. https://t.co/OmBRvw4HYf— Informa Fogo (@informafogo) August 21, 2026
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*Nota em atualização
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