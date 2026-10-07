Com desfalque de última hora, Tite escala o Botafogo para enfrentar o Vasco
Equipes se enfrentam pela 29° rodada do Brasileirão
O Botafogo está escalado para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico marca o retorno do Alvinegro aos jogos após a super Data Fifa de setembro/outubro, que interrompeu o calendário nacional.
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A principal novidade na escalação é Hakim Ziyech, que fará sua primeira partida como titular pelo Botafogo. Já nos desfalques, Álvaro Montoro está fora do clássico. O meia sofreu uma entorse no tornozelo direito após um acidente doméstico, conforme informado pelo clube.
➡️Montoro se lesiona e é desfalque do Botafogo contra Vasco
Botafogo vem a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins e Hakim Ziyech e Arthur Cabral.
Como chegam Botafogo x Vasco?
Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Tite deve promover mudanças na equipe para o clássico. Uma das principais novidades pode ser a maior liberdade para Hakim Ziyech, principal reforço da temporada, que deve atuar mais próximo de Álvaro Montoro. No meio-campo, o angolano Domingos Andrade também aparece como opção para começar entre os titulares. Na estreia do treinador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa.
O Vasco vem de vitória por 5 a 0 contra o Coritiba, na última rodada. A vitória tirou o time de Pedro Emanuel da zona do rebaixamento. A equipe cruz-maltina tenta se afastar ainda mais do Z-4 para conseguir focar nas semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil. Para a partida, o time não vai ter Andrés Gómez disponível, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.
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Escalações
Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins e Hakim Ziyech e Arthur Cabral.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, A. Saldivia e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes, e Lescano; F. Colidio, Marino e Bruno Duarte.
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