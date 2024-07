Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Rafael Oliva • Publicada em 18/07/2024 - 00:34 • Rio de Janeiro (RJ)

John Textor se pronunciou sobre os "bonecos enforcados" de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues, após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (18). O sócio majoritário da SAF do Glorioso se desculpou com a mandatária alviverde e o presidente da CBF.

O empresário também ressaltou que é necessário ser deixada uma mensagem de amor, não de ódio. Ele contou que recebeu uma pulseira de uma torcedora botafoguense justamente com a palavra "amor".

Textor se desculpou com Leila e Ednaldo após o jogo entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Eu participei da declaração oficial do clube, dissemos o que era para ser dito. Uma garota no estádio me deu um bracelete escrito "amor". Isso é importante, campeões se formam no amor, não no ódio. Aquilo (bonecos enforcados) representa o ódio, e esse não é o Botafogo. Isso não nos ajuda a vencer, não ajuda o time. Eu peço desculpas para a Leila e o Ednaldo por aquilo. É sobre amor, essa é a mensagem — afirmou Textor, depois da partida disputada no Estádio Nilton Santos.

Antes da bola rolar, foram registradas imagens de bonecos com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues sendo enforcados. A presidente do Palmeiras repudiou e reforçou sua decisão de não acompanhar a partida diretamente no Rio de Janeiro, e o Botafogo também lamentou o episódio.

