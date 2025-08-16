Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

Botafogo e Palmeiras carregam uma rivalidade que, embora não tenha a mesma intensidade de um clássico regional, já proporcionou jogos marcantes e decisivos no Campeonato Brasileiro. Com estilos de jogo e elencos diferentes ao longo das décadas, o duelo reúne tradição e competitividade, sendo marcado por momentos de domínio de cada lado. O Lance! apresenta as estatísticas de Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A história mostra que o Palmeiras leva vantagem no confronto direto, mas o Botafogo também já conseguiu resultados expressivos, especialmente em partidas disputadas no Rio de Janeiro. Em diversas temporadas, o encontro entre as equipes influenciou brigas por títulos, vagas na Libertadores e até disputas contra o rebaixamento.

O fator mando de campo costuma influenciar bastante. O Botafogo tem um bom desempenho atuando em casa, equilibrando o retrospecto, enquanto o Palmeiras impõe superioridade quando recebe o adversário, somando mais da metade de suas vitórias no Allianz Parque e no antigo Palestra Itália.

continua após a publicidade

Com bons números ofensivos de ambos os lados e alta frequência de gols marcados, o duelo tende a ser movimentado, mantendo a tradição de partidas disputadas e com placares que raramente ficam no 0 a 0.

Histórico de Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão

Botafogo e Palmeiras já se enfrentaram 62 vezes pelo Brasileirão. O Verdão venceu 27 partidas (44%), contra 18 vitórias do Glorioso (29%) e 17 empates (27%). O Palmeiras marcou 86 gols (média de 1,39 por jogo), enquanto o Botafogo anotou 66 (média de 1,06).

continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, em 27 partidas como mandante, o Botafogo soma 11 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Em São Paulo, o domínio é palmeirense: em 35 jogos, o Verdão venceu 19 vezes, empatou 9 e perdeu apenas 7.

O equilíbrio maior acontece nos jogos no Nilton Santos e no Maracanã, enquanto o Allianz Parque e o Palestra Itália historicamente são estádios difíceis para o Botafogo.

Partidas marcantes

Um dos jogos mais emblemáticos ocorreu no Brasileirão de 2023, quando o Palmeiras venceu o Botafogo por 4 a 3 no Rio de Janeiro, em uma das viradas mais impressionantes da história recente da competição. O resultado foi decisivo na arrancada do Verdão rumo ao título.

O Botafogo também teve momentos de destaque, como as vitórias por 3 a 1 no Maracanã, em 1995, e no Allianz Parque, em 2024, em anos de conquistas alvinegras do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras aplicou placares amplos em casa, como o 4 a 0 de 2004 e o 3 a 0 de 2018.

Esses encontros mostram que o duelo, além de equilibrado em vários períodos, também é capaz de produzir jogos com roteiro dramático e emoção até o fim.

Estatísticas do duelo

Total de jogos: 62 Vitórias do Palmeiras: 27 (44%) Vitórias do Botafogo: 18 (29%) Empates: 17 (27%) Gols do Palmeiras: 86 (1,39 por jogo) Gols do Botafogo: 66 (1,06 por jogo)

Os números reforçam a vantagem palmeirense, especialmente como mandante, mas também mostram que o Botafogo tem força para equilibrar o histórico quando joga no Rio de Janeiro.