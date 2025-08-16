Gilmar Mendes é presenteado com camisa autografada do Botafogo

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu uma camisa oficial do Botafogo autografada por Jairzinho e parabenizou o clube carioca pelo “brilhante desempenho” no Mundial de Clubes da Fifa.

Gilmar ganhou a camisa das mãos do presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães. Ele estava acompanhado do presidente do Conselho Deliberativo do clube, João Paulo Menna Barreto.

“Tive a honra de ser presenteado com uma camisa autografada por Jairzinho, o eterno ‘Furacão da Copa’, único jogador a marcar em todas as partidas de uma edição do Mundial, feito histórico em 1970”, escreveu Gilmar Mendes, que publicou foto ao lado dos dirigentes do Botafogo em seu perfil pessoal no Instagram.

“Registro meu reconhecimento ao brilhante desempenho do Glorioso no Mundial de Clubes e desejo boa sorte na continuidade de sua trajetória vitoriosa!”, acrescentou o ministro.

Decano do STF, Gilmar Mendes é torcedor do Santos

Mesmo posando com a camisa do Botafogo, Gilmar Mendes é torcedor do Santos. Em junho, o ministro visitou o CT Rei Pelé, almoçou com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, e se encontrou com Edinho, “filho do ídolo e querido amigo Pelé”, como o próprio ministro registrou à época no Instagram.

E, em janeiro, Gilmar Mendes fez uma postagem exaltando o retorno de Neymar ao Santos. “Como prometido, ele foi, mas voltou. Um ídolo do futebol, que encantou o mundo com seu talento, agora retorna às suas origens. Como dizia o Rei Pelé, Neymar sempre será ‘uma fonte de inspiração que muitos almejam se tornar’. Bem-vindo de volta ao Peixe”, escreveu na ocasião.

Um mês antes, Gilmar Mendes recebeu outra camiseta de um clube paulista. Em maio, o então presidente do Corinthians, Augusto Melo, esteve no gabinete do ministro do STF em Brasília e o presenteou com uma camisa.