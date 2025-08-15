menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ingressos para jogo entre Botafogo e Palmeiras estão à venda; veja serviço

Equipes se enfrentam neste domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão

Mosaico da torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraMosaico da torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
15:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão à venda no site oficial de tickteria do Glorioso e também nos postos físicos. ➡️ Clique aqui para comprar:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Botafogo associativo diz que grandes investidores estão interessados na SAF
➡️ Barboza e Vitinho brilham em noite pouco inspirada do Botafogo

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site do Botafogo. Clique aqui para realizar o cadastro facial)

continua após a publicidade

Estão abertos os setores Leste Inferior, Leste Superior, Norte e Oeste Inferior para a torcida do Botafogo e Sul para a do Palmeiras. Os setores Oeste Superior A e B, também destinados aos alvinegros, estão, inicialmente, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda.

Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Preços dos ingressos de Botafogo e Palmeiras

LESTE INFERIOR (BOTAFOGO)

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF Rio: R$ 32

LESTE SUPERIOR (BOTAFOGO)

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 16

OESTE INFERIOR (BOTAFOGO)

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 32

NORTE (BOTAFOGO)

Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 30
Preto: R$ 24
Alvinegro OFF RIO: R$ 12

SUL (PALMEIRAS)

R$ 135

PONTOS DE VENDA FÍSICA:

GENERAL SEVERIANO

Sexta-feira (15/08) – de 9h às 17h
Sábado (16/08) – de 9h às 17h

NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)

Sexta-feira (15/08) – de 9h às 17h
Sábado (16/08) – de 9h às 17h

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias