Ingressos para jogo entre Botafogo e Palmeiras estão à venda; veja serviço
Equipes se enfrentam neste domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão à venda no site oficial de tickteria do Glorioso e também nos postos físicos. ➡️ Clique aqui para comprar:
O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site do Botafogo. Clique aqui para realizar o cadastro facial)
Estão abertos os setores Leste Inferior, Leste Superior, Norte e Oeste Inferior para a torcida do Botafogo e Sul para a do Palmeiras. Os setores Oeste Superior A e B, também destinados aos alvinegros, estão, inicialmente, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda.
Preços dos ingressos de Botafogo e Palmeiras
LESTE INFERIOR (BOTAFOGO)
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF Rio: R$ 32
LESTE SUPERIOR (BOTAFOGO)
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 16
OESTE INFERIOR (BOTAFOGO)
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 32
NORTE (BOTAFOGO)
Plano Glorioso – Grátis – Check-in
Plano Alvinegro – Grátis – Check-in
Branco: R$ 30
Preto: R$ 24
Alvinegro OFF RIO: R$ 12
SUL (PALMEIRAS)
R$ 135
PONTOS DE VENDA FÍSICA:
GENERAL SEVERIANO
Sexta-feira (15/08) – de 9h às 17h
Sábado (16/08) – de 9h às 17h
NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)
Sexta-feira (15/08) – de 9h às 17h
Sábado (16/08) – de 9h às 17h
