Com negociação encaminhada para defender o Leeds United, da Inglaterra, o goleiro Lucas Perri está de saída do Lyon, da França, clube que tinha John Textor como gestor. O Botafogo, clube que vendeu o arqueiro em 2024, não receberá nada da transação, que pode chegar a 23 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões na cotação atual). Entenda a movimentação:

As informações são do site "GE" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!. O clube francês, que havia comprado apenas 50% dos direitos do goleiro por 3,58 milhões de euros (R$ 19,2 milhões a época), comprou o restante por 3,25 milhões de euros (R$ 21 milhões).

Lucas Perri em ação pelo Lyon contra o Manchester United, pela Europa League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Portanto, ao todo, o Botafogo recebeu 6,28 milhões de euros (cerca de R$ 44,5 milhões) só pela venda ao clube francês. Nada da nova negociação para o Leeds entrará nos caixas do Glorioso.

Lucas Perri sai como a maior venda de um goleiro da história do Lyon em valores absolutos, superando Hugo Lorris, vendido por 10 milhões de euros + 15 milhões de euros em variáveis, e como a maior contratação de um jogador da mesma posição do Leeds, ultrapassando Illan Meslier, que custou 6,5 milhões de euros junto ao FC Lorient.

Em paralelo a isso, Botafogo e Lyon perderam as relações nos bastidores da rede multi-clubes da Eagle Football. John Textor deixou a gestão do clube francês para ficar no Glorioso, sofreu tentativa de golpe por parte da alta cúpula e visa, agora, a abertura de uma nova empresa para gerir a SAF carioca.

Lucas Perri no Botafogo

Lucas Perri fez parte do elenco do Botafogo na temporada de 2023. Ele chegou ao clube no ano anterior, mas ganhou a titularidade e o destaque com o avanço de sua passagem. O goleiro foi revelado pelo São e se destacou no início de 2022 com a camisa do Naútico.

Lucas Perri Botafogo (Foto: Vitor Silva/BFR)

Pelo Alvinegro, o jogador em disputou 67 jogos e não foi vazado em 31. Ele foi um dos grandes destaques do time que liderou boa parte do Campeonato Brasileiro de 2023, que acabou com o título do Palmeiras. Após o fim da temporada, o jogador foi para o futebol francês