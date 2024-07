Botafogo se posiciona e repudia ameaças contra Leila Pereira e Ednaldo

(Foto: Vinicius Faustini/LANCE)







Por meio de nota oficial, o Botafogo repudiou as ações de torcedores da equipe, que penduraram bonecos enforcados de Leila Pereira e Ednaldo Pereira, em um viaduto do Rio de Janeiro.

— O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a Diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente.

O Clube tem como pilar fundamental de suas relações o respeito por seus adversários e entende que o futebol não pode aceitar ou dar espaço para qualquer tipo de violência. Que os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades.

O Estádio Nilton Santos é um símbolo marcado pela promoção do esporte, do espetáculo e que preza pela harmonia entre os torcedores, motivo pelo qual o Botafogo reafirma a sua indignação com o episódio —

Entenda o caso

A presidente Leila Pereira não viajou com a delegação do Palmeiras para o jogo contra o Botafogo, e lamentou que uma boneca representando ela mesma foi colocada sendo "enforcada" em um viaduto do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17).

A mandatária alviverde alfinetou John Textor, sócio majoritário da SAF do clube carioca, dizendo que "o futebol precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência". Ela também exigiu que os profissionais do Verdão tenham segurança garantida.

— Lamento este ato criminoso, bem como qualquer tipo de hostilidade no ambiente do futebol. A rivalidade deve sempre se restringir ao campo de jogo. Entendo que o esporte precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência. Espero que as autoridades policiais tomem todas as providências necessárias para garantir a segurança dos nossos profissionais e dos nossos torcedores que estarão no Estádio Nilton Santos. Futebol é entretenimento, não violência — afirmou Leila, em contato com o Lance!.