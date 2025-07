Palmeiras, Flamengo e Botafogo lideram contratações mais caras do Brasil; veja lista

O Flamengo acaba de fechar a contratação de Samuel Lino, do Atlético de Madrid, por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões). Além de se tornar a compra mais cara do Rubro-Negro, o brasileiro de 25 anos também passa a ser a segunda contratação mais cara de um clube brasileiro.

A transferência não só destaca o poderio econômico do Flamengo, como também revela como uma boa gestão ao longo de anos pode tornar um clube financeiramente estável. O Palmeiras, como outro exemplo de uma administração eficiente, também demonstrou ser protagonista nas últimas janelas de transferência. Não à toa, a compra de Vitor Roque por 25 milhões de euros, em fevereiro deste ano, quebrou o recorde e se tornou a contratação mais cara de um clube brasileiro.

Além dos dois clubes — que vêm mostrando destaque não só na parte financeira mas também dentro das quatro linhas — o Botafogo é outro que está investindo alto em compras de jogadores. Porém, diferentemente de Palmeiras e Flamengo, o Glorioso conquistou destaque nessa prateleira após se tornar SAF, em 2022. Nas últimas duas temporadas, o Fogão contratou Luiz Henrique, Thiago Almada e Danilo, jogadores que aparecem no top-10 das compras mais caras do futebol nacional.

Samuel Lino, a caminho do Flamengo, se torna a segunda contratação mais cara do futebol brasileiro (Foto: Javier Soriano / AFP)

Contratações mais caras do futebol brasileiro

1 - Vitor Roque (2025) - Palmeiras - 25 milhões de euros

2 - Samuel Lino (2025) - Flamengo - 22 milhões de euros

Danilo (2025) - Botafogo - 22 milhões de euros

4 - Thiago Almada (2024) - Botafogo - 19,5 milhões de euros

5 - Alcaraz (2024) - Flamengo - 18 milhões de euros

Paulinho (2025) - Palmeiras - 18 milhões de euros

7 - Gabigol (2019) - Flamengo - 17,5 milhões de euros

8 - Luiz Henrique (2024)- Botafogo - 16 milhões de euros

9 - Tévez (2005) - Corinthians - 15 milhões de euros

Alexandre Pato (2013) - Corinthians - 15 milhões de euros

A lista das dez contratações do futebol brasileiro ressalta a presença das três equipes que investiram pesado nos últimos anos. Recentemente, com a participação no Mundial e Clubes e somando as premiações alcançadas, os clubes embolsaram valores milionários. Botafogo e Flamengo, que pararam nas oitavas de final do torneio, faturaram cerca de R$ 150 milhões. O Palmeiras, por outro lado, que chegou até às quartas, lucrou R$ 221,4 milhões. Esses valores, no entanto, são diminuídos em 30% devido aos impostos.

O Corinthians, clube que aparece "isolado" nas últimas posições do top-10, teve sua contratação mais cara no começo do século. A transferência de Tévez, vindo do Boca Juniors por 15 milhões de euros, tornou, na época, recorde no Brasil e na América do Sul.