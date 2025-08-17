Vidente aponta favorito para Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão

Botafogo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (17), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, do Youtube, apontou um favoritismo para o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com a análise do tarólogo, a partida será bastante disputada, algo que marcou os últimos confrontos entre as equipes. Ele destacou que o Botafogo terá boas chances de conseguir a vitória dentro de casa, mas deverá encontrar algumas dificuldades.

Por outro lado, o Palmeiras deve ter momentos bons ao longo da partida. Apesar disso, Luis Filho afirmou que a equipe de Abel Ferreira terá dificuldades em ter o controle emocional e tático da partida.

continua após a publicidade

De uma forma geral, o vidente previu que as equipes devem tomar cuidado com entradas fortes, que podem gerar possíveis expulsões. Além disso, mudanças ao longo da partida, que podem ser feitas pelos treinadores, podem ser decisivas para a construção do resultado.

Botafogo x Palmeiras

As duas equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos. Uma possível vitória encurtaria a desvantagem para o Bahia, atual 4º colocado com 33 pontos.

continua após a publicidade

Já o Palmeiras, entra em campo na busca de assumir a segunda colocação do torneio. Neste momento, o time de Abel Ferreira ocupa a 3ª posição, com 36 pontos. Um ponto atrás do Cruzeiro e quatro do Flamengo, atuais segundo e primeiro colocados.