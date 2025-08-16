PC Oliveira aponta erro de arbitragem em Fluminense x Fortaleza

O primeiro tempo da partida entre Fluminense e Fortaleza, pela 20ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou uma penalidade para o clube carioca, mas após uma revisão no VAR, voltou atrás da marcação. Na transmissão do Premiere, o especialista Paulo César de Oliveira não concordou com a decisão final.

O lance aconteceu na reta final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos, quando o volante Martinelli caiu na área do Fortaleza após um toque do zagueiro Ávila. Para Paulo César de Oliveira, o contato foi faltoso, ou seja, o árbitro deveria ter mantido a decisão de campo.

A opinião do especialista foi divulgada pelo narrador Luis Roberto durante a transmissão da partida, pelo Premiere. O ex-jogador Júnior, o "Maestro", não concordou com a análise do ex-árbitro. Para ele, Martinelli cavou a penalidade.

- Nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, entende que teve uma alavanca com o joelho do jogador do Bahia. Ele daria o pênalti - disse Luis Roberto.

- Luis, o jogador do Fortaleza não tenta tirar a bola. Ele fica parado. Quando o Martinelli entende que teria um possível contato, na jogada, desabou - analisou Júnior.

Fluminense x Fortaleza

Em campo, mesmo sem o pênalti marcado a equipe do técnico Renato Gaúcho conseguiu vencer o confronto contra o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Cano e Canobbio foram os autores dos gols da vitória tricolor. Breno Lopes diminuiu para o Leão.

A vitória tricolor começou a ser construída logo no início da partida. O cronômetro marcava nove minutos quando Germán Cano abriu o placar da partida. Posteriormente, Canobbio voltou a marcar para o Fortaleza aos 19' do segundo tempo.

Com dois gols atrás do placar, o Fortaleza se lançou ao ataque em busca de somar pelo menos um ponto no Maracanã. Breno Lopes diminuiu a desvantagem aos 28 minutos da segunda etapa. O Leão ensaiou uma pressão nos minutos finais em busca do empate, mas não obteve sucesso.

O resultado garantiu mais três pontos para a equipe de Renato Gaúcho, que alcançou a oitava colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Fortaleza se manteve na zona de rebaixamento, na 18ª posição da tabela.