Botafogo x Palmeiras: torcedores ‘enforcam’ boneca de Leila Pereira

Boneca de Leila Pereira e de Ednaldo Rodrigues são "enforcados" horas antes do jogo entre Botafogo e Palmeiras (Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Horas antes do jogo entre Botafogo e Palmeiras, uma boneca representando Leila Pereira foi vista "enforcada" em um viaduto do Rio de Janeiro. O clima entre os clubes é hostil desde a reta final do último Brasileirão, mas também pela guerra nos bastidores entre a mandatária e John Textor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de Leila Pereira, um boneco com o rosto de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também aparece sendo "enforcado". O mandatário é responsável por processar Textor por calúnia em meio as acusações do empresário de manipulação no Campeonato Brasileiro.

Nos últimos meses, Botafogo e Palmeiras travam uma guerra nos bastidores por conta do Brasileirão 2023. O dono do Alvinegro reclama da arbitragem por conta da derrota para o Verdão, no Nilton Santos, mas também fez insinuações de que a equipe de Abel Ferreira conquistou outras vitórias por supostas manipulações dos adversários.

Esse será o primeiro confronto entre os clubes desde o jogo em que o Palmeiras conquistou uma grande virada sobre o Glorioso por 4 a 3, no Rio de Janeiro. Além disso, os times possuem compromissos marcados para as oitavas de final da Libertadores, em agosto.