Apesar da vantagem com vitória por 1 a 0 sobre a LDU pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Botafogo ligou alerta para a parte física na volta, que será disputada na altitude de Quito. Com isso, a expectativa é que, neste domingo (17), contra o Palmeiras, Davide Ancelotti dê rodagem a outros jogadores para amenizar o desgaste.

O técnico italiano deu indícios disso em entrevista coletiva na última quinta-feira (14), no Nilton Santos. O Alvinegro deve ir a campo diante do Verdão com equipe bastante modificada.

— Vamos recuperar bem, treinar os jogadores que não jogaram e aproveitar o elenco que tenho, que agora conheço um pouco melhor. Dar oportunidade a outros jogadores domingo. Dosar bem o desgaste que vamos ter. Vai ser um grande jogo. Temos muita motivação no Brasileiro. Agora a cabeça é no Palmeiras.

Davide Ancelotti durante duelo entre Botafogo e LDU, pela Libertadores (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

A preocupação fica, principalmente, na parte do sistema defensivo. Davide já perdeu Kaio Pantaleão e David Ricardo, lesionados, e só tem Alexander Barboza à disposição e Marçal, improvisado no setor. A dor de cabeça será forte para achar soluções.

Fica também a expectativa por minutagem às opções ofensivas. Matheus Martins é um que pede passagem na briga pela vaga no time titular, enquanto Santi Rodríguez, Nathan e Joaquín Correa carecem de espaço. Essa é a oportunidade.

O Botafogo terá um duelo complicado na próxima quinta-feira (21), com a LDU. O time equatoriano, comandado por Tiago Nunes, tem como trunfo a altitude de 2.800 metros de Quito. Assim como no Rio de Janeiro, deve ser um jogo com a parte física em destaque.