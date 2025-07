Botafogo tem dúvidas e preocupação no meio-campo para duelo com o Corinthians

O Botafogo quer seguir o ótimo ritmo no Campeonato Brasileiro e aumentar a série invicta, que já dura sete partidas. Neste sábado (26), no entanto, o técnico Davide Ancelotti terá um difícil compromisso diante do Corinthians, precisando achar um novo formato para o meio-campo do Glorioso.

Capitão e uma das referências técnicas do elenco, Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Sport e cumprirá suspensão. O cenário é complicado e com diversas alternativas.

Isso porque Davide, na Ilha do Retiro, não contou com Allan devido a dores musculares, nem Danilo Barbosa, perto de ser negociado. À disposição em Recife, além de Marlon, somente Newton e o jovem Huguinho, oriundo do sub-20, que ainda não estreou profissionalmente.

Recém-contratado e apresentado nesta sexta-feira no Nilton Santos, Danilo está regularizado, mas não irá a campo. Antes de sua coletiva de imprensa, o gerente Alessandro Brito confirmou que o jogador passa por uma preparação especial para recondicionamento físico.

Fogão em alta e Timão em baixa

Se o Botafogo tem cinco vitórias e dois empates em sete jogos, o Corinthians, no mesmo recorte dentro da competição, não venceu. A equipe comandada por Dorival Júnior amarga o jejum no Brasileirão e venceu pela última vez na nona rodada, no clássico com o Santos, com gol de Yuri Alberto.