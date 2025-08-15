O Botafogo venceu em casa a LDU pelo placar de 1 a 0 e levou vantagem magra para a altitude de Quito, no Equador, para o duelo da próxima quinta-feira (21). Brigando por vaga no time titular, o atacante Matheus Martins destacou o cenário de dificuldade para ampliar o marcador.

— Foi um jogo difícil, mas dentro da nossa casa, com a nossa torcida. Sabemos que poderíamos ter feito mais gols para uma tranquilidade maior na volta. Jogo de Libertadores é assim e sabemos como é. Agora é focar no fim de semana, pois temos outro jogo importante (contra o Palmeiras, no domingo) — disse Matheus Martins, após o jogo, em passagem pela zona mista.

Botafogo venceu a LDU no Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A equipe comandada por Davide Ancelotti saiu na frente logo cedo, aos 15 segundos, com Artur. Com o jogo condicionado, a LDU buscou o ataque o tempo inteiro, subiu as linhas de marcação e atrapalhou o estilo do Alvinegro.

Botafogo decidirá na altitude

— Era para ter pressionado mais, tentar mais gols. Pressionamos no fim do segundo tempo, o que daria mais tranquilidade para a gente — finalizou o atacante.

Com o resultado da ida, o Botafogo joga pelo empate na altitude de 2.800 metros de Quito, grande aliada da LDU. Quem passar, enfrentará nas quartas de final São Paulo ou Atlético Nacional, da Colômbia.

