imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrnetam no Nilton Santos pela 20ª rodada, a primeira do returno

Botafogo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Botafogo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
20:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno. A partida terá transmissão no Prime Video por streaming. ➡️ Clique aqui para assistir:

Ficha do jogo

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
20ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
domingo (17), às 20h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

➡️ Ingressos para jogo entre Botafogo e Palmeiras estão à venda; veja serviço

Na abertura do Brasileirão, as equipes empataram sem gols no Allianz Parque, em São Paulo, com domínio do Botafogo. Na época, o Glorioso era comandado por Renato Paiva, atualmente no Fortaleza. Os caminhos também foram cruzados no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, com os paulistas levando a melhor por 1 a 0 e avançando às quartas de final.

Os cenários de Botafogo e Palmeiras, apesar de positivos, são diferentes. O Glorioso luta por uma afirmação no G-6 e aproximação, com 29 pontos, enquanto o Verdão, com 36, quer encostar no líder Flamengo, com 40 — os adversários deste domingo têm dois jogos a menos.

Ambos chegam de vitória pela ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe de Davide Ancelotti venceu a LDU (EQU), em casa, por 1 a 0, enquanto os comandados de Abel Ferreira golearam o Universitario (PER) por 4 a 0, fora de casa.

Botafogo e Palmeiras se cruzaram no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Botafogo e Palmeiras se cruzaram no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja mais sobre Botafogo x Palmeiras:

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X PALMEIRAS
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo (17), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas (Allan) e Joaquín Correa; Santiago Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral (Mastriani).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Micael (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Flaco López.

  • Matéria
  • Mais Notícias