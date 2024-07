Copiar Link

17/07/2024

A presidente Leila Pereira não viajou com a delegação do Palmeiras para o jogo contra o Botafogo, e lamentou que uma boneca representando ela mesma foi colocada sendo "enforcada" em um viaduto do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). Veja as imagens no vídeo acima.

A mandatária alviverde alfinetou John Textor, sócio majoritário da SAF do clube carioca, dizendo que "o futebol precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência". Ela também exigiu que os profissionais do Verdão tenham segurança garantida.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não viajou ao RJ para o jogo contra o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Lamento este ato criminoso, bem como qualquer tipo de hostilidade no ambiente do futebol. A rivalidade deve sempre se restringir ao campo de jogo. Entendo que o esporte precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência. Espero que as autoridades policiais tomem todas as providências necessárias para garantir a segurança dos nossos profissionais e dos nossos torcedores que estarão no Estádio Nilton Santos. Futebol é entretenimento, não violência — afirmou Leila, em contato com o Lance!.

A presidente do Palmeiras também reforçou que, "infelizmente", sua decisão de não ir ao Rio de Janeiro para acompanhar o jogo diante do Botafogo foi correta. Leila Pereira alega que tomou a decisão para deixar o protagonismo em função dos jogadores dentro de campo.

— Tomei a decisão de não ir ao jogo desta noite porque entendo que o foco precisa estar no campo. Afinal, a partida é entre Botafogo e Palmeiras, e os jogadores são os astros do espetáculo. Infelizmente, ao ver estas imagens assustadoras, concluo que a decisão de não comparecer ao estádio foi correta — concluiu.

Sem Leila Pereira e com John Textor no Nilton Santos, Palmeiras e Botafogo jogam a partir das 21h30, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida vale a liderança do torneio.