Europeus enlouquecem com festa de clube brasileiro na Libertadores: ‘Incrível’

Os europeus ficaram enlouquecidos com a festa que a torcida do Botafogo fez na Libertadores na vitória contra a LDU, por 1 a 0. Os torcedores fizeram um mosaico em movimento. Foi a primeira vez que um clube da América do Sul reproduziu esse tipo de mosaico.

O Glorioso não jogou bem, mas garantiu uma vitória magra com o sétimo gol mais rápido da história da Libertadores. Aos 13 segundos, Artur marcou e o Glorioso venceu por 1 a 0 depois de lindo cruzamento de Alex Telles.

O destaque do jogo realmente ficou para festa da torcida do Botafogo na Libertadores. A repercussão foi tanta que chegou no Velho Continente. Veja abaixo.

Taça da Libertadores (DIVULGAÇÃO/CONMEBOL)

Veja festa na Libertadores e repercussão europeia

"Incrível"

Como foi a vitória do Glorioso

A LDU foi ao Nilton Santos com uma escalação que indicava postura defensiva, mas isso durou apenas 15 segundos de Libertadores. Logo na saída, Arthur Cabral desarmou e o Botafogo saiu em contra-ataque pela esquerda. Alex Telles cruzou na medida e Artur, de primeira, abriu o placar. Partida condicionada e era só aproveitar os espaços dos equatorianos.

O Botafogo viu a equipe equatoriana, com isso, marcar com bloco mais alto e pressionando a saída. Dificultada, a fase de organização foi prejudicada e o Alvinegro abusou das bolas longas.

Na primeira etapa, o time comandado por Davide Ancelotti pouco assustou a meta defendida por Gonzalo Valle e ainda sofreu na defesa. Vitinho, lateral-direito do Botafogo, salvou em duas oportunidades dentro da área, desarmando Medina e livrando praticamente em cima da linha, sem goleiro, o que seria o gol de empate já na reta final. Fisicamente a LDU sobrou e levou muita vantagem na Libertadores.

O que era ruim, piorou com a lesão de David Ricardo e improvisação de Marçal - o lateral-esquerdo já havia atuado na função e fez dois gols contra o Fortaleza, no último fim de semana.

A segunda etapa do Botafogo na Libertadores foi ainda mais abaixo da régua do trabalho de Ancelotti e o adversário passou a "gostar" do jogo. Tudo tentado pelo time carioca em progressão ao ataque deu errado. Substituições em peças de ataque deram certa velocidade ao jogo, mas a bola não entrou. O magro 1 a 0 foi justo no Nilton Santos.