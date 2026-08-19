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Botafogo x Cienciano: onde assistir ao duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo

Clube carioca precisará de remontada histórica para avançar às quartas

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 13:47
Atualizado há 3 minutos
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Botafogo x Cienciano.
Saiba data, horário e onde assistir ao jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

Botafogo recebe o Cienciano, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), após ter sofrido um dos maiores vexames da sua história ao ser goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Peru, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+ ➡️ Clique aqui para assitir

Agora, o Glorioso precisa de uma vitória por seis gols de diferença no Nilton Santos para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.

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Ficha do jogo

Escudo do Botafogo
BOT
Cienciano-escudo-onde-assistir
CIE
Sul-Americana
Oitavas de final (volta)
Data e Hora
Quinta-feira (20), às 21h30
Local
Estádio Nilton Santos
Árbitro
Juan Benítez (PAR)
Assistentes
Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
Var
Ulises Mereles (PAR)
Onde assistir

Como chegam Botafogo e Cienciano

O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.

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Cienciano conquista grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta (Foto: Jose Angulo / AFP)
Cienciano conquistou grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta (Foto: Jose Angulo / AFP)

Confrontos diretos

Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.

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