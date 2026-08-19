Botafogo x Cienciano: onde assistir ao duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo Clube carioca precisará de remontada histórica para avançar às quartas

O Botafogo recebe o Cienciano, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), após ter sofrido um dos maiores vexames da sua história ao ser goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Peru, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+ ➡️ Clique aqui para assitir

Agora, o Glorioso precisa de uma vitória por seis gols de diferença no Nilton Santos para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.

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Ficha do jogo BOT CIE Sul-Americana Oitavas de final (volta) Data e Hora Quinta-feira (20), às 21h30 Local Estádio Nilton Santos Árbitro Juan Benítez (PAR) Assistentes Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR) Var Ulises Mereles (PAR) Onde assistir

Como chegam Botafogo e Cienciano

O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.

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O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.

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Cienciano conquistou grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta (Foto: Jose Angulo / AFP)

Confrontos diretos

Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.