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Botafogo se aproxima de 'número mágico' e ganha seis dias para trabalhar

Alvinegro se afasta do Z4 e terá seis dias de preparação antes de enfrentar o Internacional

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 15:27
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Tite orienta o Botafogo no triunfo sobre a Chapecoense.
Tite orienta o Botafogo no triunfo sobre a Chapecoense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último sábado (17), no Nilton Santos, levou o Alvinegro aos 39 pontos e à 12ª colocação. Além da situação mais confortável na tabela, a equipe terá seis dias sem jogos para descansar e trabalhar antes do próximo compromisso, contra o Internacional, no sábado (24).

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O gol de Tiquinho Soares garantiu três pontos importantes para o Botafogo, que abriu sete de vantagem para a zona de rebaixamento. O resultado também marcou a primeira vitória de Tite no comando da equipe, após quatro partidas.

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Com sete rodadas restantes, o Alvinegro precisa de apenas seis pontos para alcançar os 45, marca tradicionalmente considerada suficiente para garantir a permanência na Série A. Assim, conquistar 28,57% de aproveitamento dos 21 pontos que ainda estarão em disputa teoricamente já seria suficiente para manter o Alvinegro na Série A.

A pontuação, no entanto, não garante matematicamente a permanência, já que o número necessário para escapar do rebaixamento depende dos resultados dos concorrentes. Ainda assim, o cenário permite ao Botafogo encarar a reta final com menos pressão do que nas rodadas anteriores.

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Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo, contra o Vasco, posteriormente anulado
Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Botafogo terá semana livre antes de confronto direto

O Botafogo só volta a campo no próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, Tite terá um intervalo de seis dias sem partidas para recuperar fisicamente o elenco e trabalhar os ajustes da equipe.

O próximo adversário também está envolvido na luta contra o rebaixamento. O Internacional ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos, e abre a zona da degola. Uma vitória fora de casa permitiria ao Botafogo chegar aos 42 pontos, ficar ainda mais próximo da permanência e ampliar a distância para um concorrente direto.

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