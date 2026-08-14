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Botafogo precisa de feito inédito para avançar na Sul-Americana; entenda

Glorioso foi goleado pelo Cienciano-PER pelo placar de 6 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 14:24
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Matheus Martins fez o gol do Botafogo contra o Cienciano
Matheus Martins fez o gol do Botafogo contra o Cienciano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo ficou em situação delicada na Sul-Americana após ser goleado pelo Cienciano-PER, na última quinta-feira (13), pelo placar de 6 a 1. O Glorioso jogará no Nilton Santos para buscar um resultado que nunca aconteceu em competições organizadas pela Conmebol.

A equipe avançará de fase para enfrentar Tigre-ARG ou Montevideo City Torque-URU caso vença os peruanos por seis gols de diferença. Uma vitória por cinco gols leva a decisão para os pênaltis no Rio de Janeiro.

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A partida, que aconteceu na altitude de Cusco, atribuiu ao Alvinegro um novo recorde negativo: foi a maior derrota sofrida por um clube brasileiro em toda a história da Sul-Americana. Até o confronto, as piores marcas brasileiras na competição eram o 5 a 1 sofrido pelo Fluminense contra a LDU, em 2009, e o 4 a 0 aplicado pelo Peñarol sobre o Corinthians, em 2021.

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana
O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

+ Goleada sem mistérios é ponto de reflexão no bagunçado Botafogo

Botafogo precisa de um milagre

As maiores viradas em torneios sul-americanos aconteceram após derrotas por até três gols de diferença. Veja abaixo:

  1. 1993 - Libertadores - oitavas de final
    Sporting Cristal 4x3 El Nacional | Ida: 0x3 | Volta: 4x0
  2. 1999 - Libertadores - quartas de final
    Cerro Porteño 4x3 Estudiantes | Ida: 0x3 | Volta: 4x0
  3. 2000 - Libertadores - oitavas de final
    Bolívar 3x3 (4x2 pen) Nacional | Ida: 0x3 | Volta: 3x0
  4. 2003 - Sul-Americana - 2ª fase
    Libertad 3x3 (4x2 pen) Nacional | Ida: 0x3 | Volta: 3x0
  5. 2012 - Libertadores - oitavas de final
    Universidad de Chile 7x4 Deportivo Quito | Ida: 1x4 | Volta: 6x0
  6. 2017 - Sul-Americana - 1ª fase
    Huracán 4x3 Deportivo Anzoátegui | Ida: 0x3 | Volta: 4x0
  7. 2017 - Libertadores - oitavas de final
    River Plate 8x3 Jorge Wilstermann | Ida: 0x3 | Volta: 8x0

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