Botafogo precisa de feito inédito para avançar na Sul-Americana; entenda Glorioso foi goleado pelo Cienciano-PER pelo placar de 6 a 1

O Botafogo ficou em situação delicada na Sul-Americana após ser goleado pelo Cienciano-PER, na última quinta-feira (13), pelo placar de 6 a 1. O Glorioso jogará no Nilton Santos para buscar um resultado que nunca aconteceu em competições organizadas pela Conmebol.

A equipe avançará de fase para enfrentar Tigre-ARG ou Montevideo City Torque-URU caso vença os peruanos por seis gols de diferença. Uma vitória por cinco gols leva a decisão para os pênaltis no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

A partida, que aconteceu na altitude de Cusco, atribuiu ao Alvinegro um novo recorde negativo: foi a maior derrota sofrida por um clube brasileiro em toda a história da Sul-Americana. Até o confronto, as piores marcas brasileiras na competição eram o 5 a 1 sofrido pelo Fluminense contra a LDU, em 2009, e o 4 a 0 aplicado pelo Peñarol sobre o Corinthians, em 2021.

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

+ Goleada sem mistérios é ponto de reflexão no bagunçado Botafogo

Botafogo precisa de um milagre

As maiores viradas em torneios sul-americanos aconteceram após derrotas por até três gols de diferença. Veja abaixo:

1993 - Libertadores - oitavas de final

Sporting Cristal 4x3 El Nacional | Ida: 0x3 | Volta: 4x0 1999 - Libertadores - quartas de final

Cerro Porteño 4x3 Estudiantes | Ida: 0x3 | Volta: 4x0 2000 - Libertadores - oitavas de final

Bolívar 3x3 (4x2 pen) Nacional | Ida: 0x3 | Volta: 3x0 2003 - Sul-Americana - 2ª fase

Libertad 3x3 (4x2 pen) Nacional | Ida: 0x3 | Volta: 3x0 2012 - Libertadores - oitavas de final

Universidad de Chile 7x4 Deportivo Quito | Ida: 1x4 | Volta: 6x0 2017 - Sul-Americana - 1ª fase

Huracán 4x3 Deportivo Anzoátegui | Ida: 0x3 | Volta: 4x0 2017 - Libertadores - oitavas de final

River Plate 8x3 Jorge Wilstermann | Ida: 0x3 | Volta: 8x0

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.