Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo pede mais 180 dias de proteção contra dívidas na recuperação judicial

Prorrogação solicitada pela SAF pode estender a blindagem contra cobranças até abril de 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 14:41
Favorite o Lance! no Google
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

A SAF do Botafogo solicitou à Justiça a prorrogação por mais 180 dias do período de proteção contra cobranças de dívidas no processo de recuperação judicial. O prazo atual termina em 18 de outubro. Caso o pedido seja aceito, o chamado stay period será estendido até 16 de abril de 2027.

➡️ Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco

A proteção foi concedida pela 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro quando a SAF entrou em recuperação judicial, em abril. O mecanismo suspende as execuções contra a empresa e impede, durante o período, bloqueios, penhoras e apreensões de bens.

continua após a publicidade

A blindagem também estabelece restrições a atletas e fornecedores, que não podem rescindir contratos ou se recusar a prestar serviços durante a vigência da medida.

Botafogo tem dívida de R$ 1,286 bilhão na recuperação judicial

A legislação permite a prorrogação do período de proteção por mais 180 dias, totalizando 360 dias, desde que a empresa devedora não tenha provocado o atraso no processo. Com a extensão solicitada, a SAF do Botafogo busca manter a suspensão das cobranças enquanto avança na negociação com os credores.

continua após a publicidade

A dívida sujeita à recuperação judicial é de R$ 1,286 bilhão. O passivo total da SAF, porém, supera R$ 2,5 bilhões. Os valores que não estão incluídos no processo continuam sendo obrigações da empresa e precisam ser pagos separadamente.

Ainda não há previsão para a votação do Plano de Recuperação Judicial. Para concluir o processo, a proposta precisa ser aprovada pela maioria dos credores.

continua após a publicidade

Caso o plano receba o aval necessário, as dívidas incluídas na recuperação serão renegociadas e pagas conforme as condições do acordo. Se a proposta for rejeitada, poderá ser iniciado um processo de falência da SAF, cenário que nunca ocorreu no futebol brasileiro.

João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

📲Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah

Futebol Internacional

Técnico ex-Botafogo vive pânico na Arábia Saudita após ataques de mísseis

Há 1 dia
Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo

Botafogo atualiza situações de Arthur Chaves e Vitinho após exames no hospital

Há 1 dia
Tite, técnico do Botafogo

Fora de Campo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco

Há 1 dia
Arthur Cabral Botafogo

Botafogo

Falta de efetividade pesa em fase ruim do Botafogo no Brasileirão

Há 1 dia
Corinthians x Internacional - Memphis Depay

Futebol Nacional

Risco de rebaixamento do Corinthians cresce, e Vasco respira; veja números

Há 1 dia
Tite Botafogo

Botafogo

Tite lamenta derrota e comenta falta de efetividade do Botafogo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Arthur Chaves do Botafogo

Arthur Chaves deixa Botafogo x Vasco e vai direto para o hospital após lesão

Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco

Atitude de Tite em Botafogo x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Bruno Arleu, árbitro de Botafogo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão da arbitragem em Botafogo x Vasco divide opiniões: 'Duvidoso'

David e time do Vasco comemorando

Vasco domina, vence o Botafogo e se afasta do Z-4

Lescano e Bruno Duarte comemorando gol do Vasco

Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Basileirão

Tite durante treino do Botafogo para enfrentar o Vasco

Com desfalque de última hora, Tite escala o Botafogo para enfrentar o Vasco

Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro

Montoro se lesiona e é desfalque do Botafogo contra Vasco

John Textor deixou o comando da SAF do Botafogo

Advogados deixam defesa de John Textor em disputa pelo controle da SAF do Botafogo

Vasco x Botafogo

Como assistir Botafogo x Vasco no Prime Video

Gabriel De Alba e Marcos Lamacchia

Novos investidores marcam encontro entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos

Torcida do Botafogo provoca o Vasco antes de clássico pelo Brasileirão

Torcida do Botafogo provoca Vasco antes de clássico pelo Brasileirão: 'Chacota'

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Gabriel De Alba e Marcos Lamacchia

Novos investidores marcam encontro entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7) no Nilton Santos

Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações