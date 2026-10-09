Botafogo pede mais 180 dias de proteção contra dívidas na recuperação judicial
Prorrogação solicitada pela SAF pode estender a blindagem contra cobranças até abril de 2027
A SAF do Botafogo solicitou à Justiça a prorrogação por mais 180 dias do período de proteção contra cobranças de dívidas no processo de recuperação judicial. O prazo atual termina em 18 de outubro. Caso o pedido seja aceito, o chamado stay period será estendido até 16 de abril de 2027.
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A proteção foi concedida pela 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro quando a SAF entrou em recuperação judicial, em abril. O mecanismo suspende as execuções contra a empresa e impede, durante o período, bloqueios, penhoras e apreensões de bens.
A blindagem também estabelece restrições a atletas e fornecedores, que não podem rescindir contratos ou se recusar a prestar serviços durante a vigência da medida.
Botafogo tem dívida de R$ 1,286 bilhão na recuperação judicial
A legislação permite a prorrogação do período de proteção por mais 180 dias, totalizando 360 dias, desde que a empresa devedora não tenha provocado o atraso no processo. Com a extensão solicitada, a SAF do Botafogo busca manter a suspensão das cobranças enquanto avança na negociação com os credores.
A dívida sujeita à recuperação judicial é de R$ 1,286 bilhão. O passivo total da SAF, porém, supera R$ 2,5 bilhões. Os valores que não estão incluídos no processo continuam sendo obrigações da empresa e precisam ser pagos separadamente.
Ainda não há previsão para a votação do Plano de Recuperação Judicial. Para concluir o processo, a proposta precisa ser aprovada pela maioria dos credores.
Caso o plano receba o aval necessário, as dívidas incluídas na recuperação serão renegociadas e pagas conforme as condições do acordo. Se a proposta for rejeitada, poderá ser iniciado um processo de falência da SAF, cenário que nunca ocorreu no futebol brasileiro.
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