Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bellão define escalação do Botafogo para enfrentar o Cienciano

Glorioso precisa reverter desvantagem de 5 gols para avançar

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 20:14
Favorite o Lance! no Google
Rodrigo Bellão é o técnico interino do Botafogo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)
Rodrigo Bellão é o técnico interino do Botafogo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

O Botafogo está escalado para o duelo com o Cienciano-PER, nesta quinta-feira (20), no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O interino Rodrigo Bellão, que assumiu o comando após a demissão de Franclim Carvalho, promoveu apenas uma alteração em relação ao time que jogou contra o Vitória: Danilo Pereira, recém-chegado ao clube, entra na vaga de Matheus Martins.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Depois de perder por 6 a 1 na altitude de 3500m de Cusco, o Glorioso precisa de uma vitória por seis gols de diferença no Nilton Santos para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.

Cienciano conquista grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta (Foto: Jose Angulo / AFP)
Cienciano conquistou grande vantagem sobre Botafogo para jogo de volta (Foto: Jose Angulo / AFP)

Como chegam Botafogo e Cienciano

O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.

continua após a publicidade

⭐ Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.

Confrontos diretos

Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 🆚 Cienciano
Sul-Americana- Oitavas de final

📆 Data e horário: Quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Arbitragem: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus Martins brilhou na vitória do Botafogo sobre a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo

Botafogo encaminha venda do atacante Matheus Martins ao Dinamo Moscou

Há 28 minutos
Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sul-Americana

Chaveamento da Sul-Americana: veja confrontos definidos e adversários dos brasileiros

Há 11 horas
Paulo Bonamigo não assumirá cargo no Botafogo

Botafogo

Paulo Bonamigo volta atrás e não será coordenador técnico do Botafogo

Há 1 dia
John Textor, dono da SAF do Botafogo, em live (Foto: Reprodução)

Botafogo

John Textor critica demissão de Franclim Carvalho no Botafogo: 'É um erro'

Há 1 dia
Nilton Santos recebe Botafogo x Mirassol

Botafogo

Botafogo vende ingressos a R$ 5 e tenta lotar Nilton Santos por reação na Sula

Há 1 dia
Botafogo x Cienciano.

Botafogo

Botafogo x Cienciano: onde assistir ao duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Botafogo x Aurora

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Metro - rio de janeiro

MetrôRio estende horário para jogos de Flamengo e Botafogo

Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo

Torcida aponta técnico ideal para o Botafogo após saída de Franclim

Vitor Pereira em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Fenerbahce, pela Europa League

Franclim demitido do Botafogo: veja cinco técnicos livres no mercado

Franclim Carvalho (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

As heranças deixadas por Franclim Carvalho para o resto de 2026 do Botafogo

Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Chaveamento da Sul-Americana: veja adversário do São Paulo e caminho dos brasileiros

Franclim Carvalho no comando do Botafogo

Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana

Botafogo anuncia coordenador técnico e auxiliar permanente em nova estrutura do futebol

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho

Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Rizek comenta sobre o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta'

Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

Novo investidor da SAF do Botafogo, Gabriel de Alba chega ao Rio

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda