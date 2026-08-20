Bellão define escalação do Botafogo para enfrentar o Cienciano
Glorioso precisa reverter desvantagem de 5 gols para avançar
O Botafogo está escalado para o duelo com o Cienciano-PER, nesta quinta-feira (20), no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O interino Rodrigo Bellão, que assumiu o comando após a demissão de Franclim Carvalho, promoveu apenas uma alteração em relação ao time que jogou contra o Vitória: Danilo Pereira, recém-chegado ao clube, entra na vaga de Matheus Martins.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral.
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Depois de perder por 6 a 1 na altitude de 3500m de Cusco, o Glorioso precisa de uma vitória por seis gols de diferença no Nilton Santos para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.
Como chegam Botafogo e Cienciano
O Botafogo precisa dar uma resposta à torcida após a maior goleada sofrida pelo clube em competições internacionais, enquanto o Cienciano chega ao Rio de Janeiro com margem suficiente para administrar o agregado. Além disso, o Botafogo chega pressionado por uma sequência negativa: o time não vence há três jogos, ocupa a 11ª posição do Brasileirão e demitiu o treinador Franclim Carvalho na noite desta terça-feira.
⭐ Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas
O Cienciano chega em posição extremamente confortável, embora o discurso seja de cautela. A vantagem de cinco gols no agregado permite ao time peruano tratar a volta com prudência, sem necessidade de assumir riscos fora de casa.
Confrontos diretos
Botafogo e Cienciano não tinham qualquer histórico de confronto antes desta eliminatória da Copa Sul-Americana. O único encontro entre os clubes foi o jogo de ida, no último dia 13 de agosto, quando o Cienciano venceu por 6 a 1 em Cusco, com Matheus Martins marcando o único gol alvinegro.
✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 🆚 Cienciano
Sul-Americana- Oitavas de final
📆 Data e horário: Quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Arbitragem: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)
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