Ausência de Gregore faz aproveitamento do Botafogo despencar; veja números

O Botafogo foi eliminado do Mundial de Clubes da Fifa 2025 ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras na prorrogação das oitavas de final. A ausência do volante Gregore, suspenso após tomar o segundo cartão amarelo na partida contra a Inter Miami, foi um dos fatores apontados por analistas e torcedores como determinante para a derrota. A falta do jogador gerou uma lacuna no meio-campo, onde o Glorioso não conseguiu impor a mesma dinâmica e consistência que costuma exibir com ele em campo.

O impacto da ausência de Gregore

Desde sua chegada ao Botafogo no início de 2024, Gregore se tornou uma peça essencial para o time. Em 82 partidas — 67 delas como titular — o volante ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024. Sua presença em campo elevou o desempenho coletivo, com o time registrando uma média de 1,93 pontos por jogo, o que representa um aproveitamento de 64,3%.

Seu estilo de jogo, baseado na intensidade defensiva, liderança e alta capacidade de recuperação de bolas (média de 4,6 por jogo, segundo o Sofascore), é considerado vital para o equilíbrio da equipe. A importância de Gregore fica ainda mais evidente quando analisamos os jogos em que esteve ausente. Nessas 21 partidas, o Botafogo teve um desempenho bem inferior: apenas 47,6% de aproveitamento, com 9 vitórias, 9 derrotas e 3 empates (média de 1,42 ponto por jogo).

A título de comparação, o desempenho do Botafogo com Gregore em campo é semelhante ao do atual terceiro colocado do Brasileirão 2025, o Cruzeiro, que tem aproveitamento de 63%. Já sem o volante, o time cai para um nível de desempenho próximo ao do Corinthians, décimo colocado, com 44%. Essa queda reflete o quanto a presença do jogador influência no controle do meio-campo, na posse de bola e na capacidade de transição entre defesa e ataque.

Gregore disputa bola no jogo do Botafogo contra o Seattle no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata /AFP)

Demissão de Renato Paiva

Além da ausência de Gregore, o desempenho do Botafogo no Mundial de Clubes gerou mudanças também no comando técnico. Após a eliminação, a diretoria do clube decidiu pela demissão de Renato Paiva, alegando que o time não demonstrou o futebol esperado, especialmente em jogos decisivos. A perda de uma competição de tamanha importância, somada à queda de rendimento em outros torneios, fez com que o futuro do treinador fosse questionado, levando à sua saída.

Renato Paiva comandou o Botafogo em apenas 23 jogos (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Expectativas para o futuro

Com o retorno de Gregore esperado para as próximas partidas, a expectativa é de que o Botafogo volte a mostrar a força que caracterizou sua temporada até o Mundial. O time precisará se reerguer rapidamente, especialmente no Campeonato Brasileiro e nas outras competições que ainda disputa. A ausência do volante foi um fator essencial na eliminação, mas também serviu como um lembrete da importância de manter todos os titulares à disposição em momentos cruciais.

O clube agora enfrenta um novo desafio com a chegada de um novo treinador, que terá a missão de recuperar a confiança da equipe e garantir que o Botafogo siga competitivo para o restante da temporada.