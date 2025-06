Na terra de Rocky, Botafogo perde e separa ficção de realidade

FILADÉLFIA (EUA) - Dentre as muitas atrações turísticas da Filadélfia, uma tem sido a preferida dos brasileiros que vão à cidade para os jogos do Mundial de Clubes da Fifa. É a estátua em homenagem a Rocky Balboa, o boxeador fictício interpretado por Sylvester Stallone e que deu origem a uma franquia com seis filmes — sem contar outros três focados em Adonis Creed. Foi nessa mesma Filadélfia que neste sábado (28), o Botafogo caiu para o Palmeiras por 1 a 0 na prorrogação e deu adeus ao sonho do título.

Na Filadélfia de 1976, Rocky era um mero desafiante, um estranho que fora escolhido para enfrentar o favorito em uma disputa que valia o título mundial.

Para o Botafogo de 2025, o enredo foi similar. O time chegou aos Estados Unidos desacreditado, metido em um grupo que tinha o Paris Saint-Germain como cabeça de chave e o Atlético de Madrid como favorito a ficar com a segunda vaga. Superou o primeiro com maestria, perdeu por pontos para o segundo.

Neste sábado, diante do Palmeiras no Lincoln Financial Field, o Botafogo apareceu novamente como oponente. Já trazia na bagagem os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o elogiado desempenho na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, mas era visto ainda com desconfiança. Enfrentava um campeão de grupo, tinha menos torcida nas arquibancadas e era o menos cotado nas casas de apostas ou nos supercomputadores.

Botafogo vai à lona na prorrogação

Também como nos filmes de Rocky, o Botafogo foi mais golpeado no embate deste sábado. Sofreu mais arremates contra a meta e muito mais escanteios, em especial durante o tempo regulamentar. O Palmeiras esteve a todo momento tentando colocar o time carioca contra as cordas. E, no futebol, costuma ser mais difícil ganhar desse jeito.

Nas telas, Rocky também costumava ser castigado. Era golpeado a todo momento, se defendia como podia, mas sempre renascia no fim para decidir o confronto a seu favor.

Mas coube ao Palmeiras, com gol de Paulinho aos 10 da prorrogação, mostrar ao Botafogo que a Filadélfia do cinema não é a mesma Filadélfia do Mundial de Clubes.