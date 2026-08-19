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As heranças deixadas por Franclim Carvalho para o resto de 2026 do Botafogo

Técnico português foi demitido na última terça-feira (18)

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 05:00
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Franclim Carvalho (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Franclim Carvalho só durou 22 jogos no comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Chegou ao fim o trabalho de Franclim Carvalho no Botafogo. O português foi desligado do comando técnico na noite da última terça-feira (18), após reunião de lideranças com Gabriel de Alba, novo invesridor da SAF, deixando um legado de pouca competitividade e possibilidades no restante da temporada.

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Em quatro meses à frente do Glorioso, a campanha foi de 22 jogos, com dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Nos números frios, a campanha de 56,1% de aproveitamento pode não ser ruim. Mas os duros golpes ao longo do percurso tornaram insustentável a sequência do projeto.

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Sob o comando de Franclim Carvalho, o Botafogo ocupa apenas a 11ª colocação do Brasileirão. Competição, aliás, que o português foi muito mal. Foram 12 partidas disputadas, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, tendo sofrido 15 gols. A defesa, inclusive, foi um problema não solucionado após o trabalho de Martín Anselmi, demitido em abril.

Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo
Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Botafogo em outras frentes

Competições paralelas, em que o planejamento da diretoria visava fases à frente, também são pontos muito negativos. A eliminação da Copa do Brasil para a Chapecoense, lanterna e provável rebaixada no Brasileirão, na terceira fase, tendo goleado por 4 a 1 nos pontos corridos fora de casa, foi a primeira "facada".

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Se a equipe sustentou a liderança e melhor campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana, os erros pesaram. A goleada sofrida para o Cienciano, fora de casa, pelo placar de 6 a 1, deixou marcas complicadas não só pela dificuldade de reversão no jogo da volta.

A tônica do trabalho foi de um Botafogo exposto. Uma equipe desorganizada defensivamente, que, apesar de ter alto volume de jogo e criar bem para vencer, sofria para vencer. Escolhas táticas, técnicas e individuais que não vinham dando certo. O 6 a 1 foi o estopim tamanha mancha na história do clube.

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O trabalho, agora, será conduzido interinamente por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, que foi quem comandou a transição do trabalho de Martín Anselmi para o de Franclim Carvalho. A próxima partida será nesta quinta-feira (20), com a missão de reverter o agregado na Sul-Americana diante dos peruanos, no Nilton Santos, às 21h30.

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