Botafogo anuncia coordenador técnico e auxiliar permanente em nova estrutura do futebol Alterações acontecem após a saída de Franclim Carvalho do comando da equipe principal

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (18) mudanças na estrutura do futebol e definiu uma nova composição para a comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo assume como coordenador técnico, enquanto Marcelo Salles, o "Fera", será o auxiliar técnico permanente. Ronaldo Torres ficará responsável pela preparação física.

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As alterações acontecem após a saída de Franclim Carvalho do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

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Rodrigo Bellão, atual técnico do Sub-20, assume interinamente a equipe principal. O treinador comandará o Botafogo no próximo compromisso, contra o Cienciano, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Os novos profissionais do Botafogo

Paulo Bonamigo será responsável pela coordenação técnica da nova estrutura. O profissional já comandou o Botafogo em 2004 e terá participação na organização do futebol do clube.

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Ronaldo Torres será o responsável pela preparação física. O profissional tem passagens pelo futebol brasileiro e participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro conquistados pelo Botafogo, em 1995, e pelo Fluminense, em 2010.

Marcelo Salles, conhecido como "Fera", ocupará o cargo de auxiliar técnico permanente. O profissional iniciou a carreira no Botafogo e acumula experiências como auxiliar em outros clubes brasileiros, como Flamengo, Vasco e Grêmio.

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Os três profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe.

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Demissão de Franclim Carvalho

Franclim Carvalho foi comunicado nesta terça-feira (18) de que não seguirá como técnico do Botafogo. A demissão foi tomada após reunião da liderança com Gabriel de Alba, novo investidor da SAF.

O português não suportou a goleada impiedosa sofrida para o Cienciano-PER, na última quinta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a derrota para o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão.

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Jogadores do Botafogo em foto oficial contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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