Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo anuncia coordenador técnico e auxiliar permanente em nova estrutura do futebol

Alterações acontecem após a saída de Franclim Carvalho do comando da equipe principal

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 21:05
Favorite o Lance! no Google
O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana
O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (18) mudanças na estrutura do futebol e definiu uma nova composição para a comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo assume como coordenador técnico, enquanto Marcelo Salles, o "Fera", será o auxiliar técnico permanente. Ronaldo Torres ficará responsável pela preparação física.

➡️ Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho

As alterações acontecem após a saída de Franclim Carvalho do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

continua após a publicidade

Rodrigo Bellão, atual técnico do Sub-20, assume interinamente a equipe principal. O treinador comandará o Botafogo no próximo compromisso, contra o Cienciano, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Os novos profissionais do Botafogo

Paulo Bonamigo será responsável pela coordenação técnica da nova estrutura. O profissional já comandou o Botafogo em 2004 e terá participação na organização do futebol do clube.

continua após a publicidade

Ronaldo Torres será o responsável pela preparação física. O profissional tem passagens pelo futebol brasileiro e participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro conquistados pelo Botafogo, em 1995, e pelo Fluminense, em 2010.

Marcelo Salles, conhecido como "Fera", ocupará o cargo de auxiliar técnico permanente. O profissional iniciou a carreira no Botafogo e acumula experiências como auxiliar em outros clubes brasileiros, como Flamengo, Vasco e Grêmio.

continua após a publicidade

Os três profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Demissão de Franclim Carvalho

Franclim Carvalho foi comunicado nesta terça-feira (18) de que não seguirá como técnico do Botafogo. A demissão foi tomada após reunião da liderança com Gabriel de Alba, novo investidor da SAF.

O português não suportou a goleada impiedosa sofrida para o Cienciano-PER, na última quinta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a derrota para o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade
Jogadores do Botafogo em foto oficial contra o Vitória pelo Brasileirão
Jogadores do Botafogo em foto oficial contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Botafogo

Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho

Há 28 minutos
Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Futebol Internacional

Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Há 5 horas
Rizek comenta sobre o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta'

Há 5 horas
Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

Botafogo

Novo investidor da SAF do Botafogo, Gabriel de Alba chega ao Rio

Há 9 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Há 1 dia
Botafogo retornou ao Rio sob protestos de organizada

Botafogo

Botafogo retorna ao Rio sob protestos de organizada no aeroporto

Há 1 dia
Mais LANCE!
Sandro Barbosa em ação pelo Botafogo

Por onde anda Sandro Barbosa, ex-zagueiro do Botafogo?

Franclim Carvalho em Vitória x Botafogo no Brasileirão

Franclim questiona VAR após lance com Danilo em derrota do Botafogo

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão

Dê suas notas: Botafogo perde para o Vitória fora de casa no Brasileirão

Lance de Danilo e Ramon em Vitória e Botafogo no Campeonato Brasileiro gerou revolta

Decisão de arbitragem em Vitória x Botafogo gera revolta: 'Injusto'

Junior Santos em ação pelo Botafogo

Júnior Santos critica arbitragem após derrota do Botafogo: 'Sempre contra a gente'

Franclim Carvalho na beira do campo no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Botafogo manda recado a Franclim Carvalho após derrota: 'Fraco'

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão

Botafogo para em Arcanjo, e Vitória vence pelo Brasileirão

Matheuzinho marca o primeiro gol do Vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro

Veja gol em Vitória x Botafogo: Matheuzinho marca de pênalti

Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Botafogo volta com titulares para encarar o Vitória; veja escalação

Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Botafogo conhece datas de jogos contra Flamengo e Palmeiras

Matheus Martins fez o gol do Botafogo contra o Cienciano

Botafogo precisa de feito inédito para avançar na Sul-Americana; entenda

Clube peruano utilizou as redes sociais para comemorar placar elástico na Libertadores (Foto: Jose Angulo / AFP)

Cienciano goleia Botafogo e provoca nas redes: 'Baile'

pedro certezas

Certezas rasga o verbo e define objetivo do Botafogo após goleada