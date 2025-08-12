Rodrigo Nestor treina separado em reapresentação do Bahia

Depois de conhecer seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira e iniciou a preparação para a partida contra o Corinthians, marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. Há, no entanto, uma preocupação com a condição física de Rodrigo Nestor, que treinou separado do restante do elenco.

O atleta sofreu uma lesão ligamentar no cotovelo ao cair durante treino preparatório para o confronto diante do Fluminense, no último sábado. Por isso, ele sequer foi relacionado para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras. Nesta terça, Nestor fez um treino físico e técnico especial no campo 1 do CT Evaristo de Macedo.

Rodrigo Nestor tem 29 jogos pelo Bahia nesta temporada, com três gols e três assistências, e é considerado reserva no time de Rogério Ceni.

Já Erick, Kanu e Erick Pulga também seguem em recuperação de lesão no departamento médico do clube.

Como foi o treino do Bahia?

Jogadores do Bahia reunidos durante treino, que não teve a participação de Nestor (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O técnico Rogério Ceni organizou uma atividade técnica com confrontos entre trios em campo reduzido e, logo depois, também em campo reduzido, comandou um treino com regras de passes e finalizações. Alguns atletas estenderam o trabalho e fecharam o dia aprimorando chutes a gol da entrada da área.

O Tricolor segue a preparação na manhã desta quarta-feira de olho na partida contra o Corinthians, válida pela 20ª rodada do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni está na quarta posição, com 30 pontos em 17 jogos, enquanto o Timão é o 13º, com 22 pontos em 19 partidas.

