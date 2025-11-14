'Não vai durar muito', diz técnico sobre carreira de Lamine Yamal
Javier Clemente afirmou que a carreira do jogador pode ter tempo de validade no futebol de alto nível
O ex-treinador da seleção espanhola nas Copas do Mundo de 1994 e 1998, Javier Clemente, afirmou que a carreira de Lamine Yamal pode ter tempo de validade no futebol de alto nível por conta de seu comportamento extracampo. Em entrevista à rádio "Cadena SER", o técnico disse que toda polêmica envolvendo o atacante do Barcelona pode fazê-lo se perder na carreira.
— Como jogador ele é muito bom, mas o problema é que se em sua vida pessoal não leva um comportamento correto como esportista, não vai durar muito. Isso está claro. Não vão permitir — declarou Clemente.
Além das polêmicas de seu aniversário de 18 anos, a mais recente de Yamal foi em relação a seu corte da seleção da Espanha. A federação anunciou que o atacante foi desconvocado depois de submeter a um tratamento médico no Barcelona sem comunicar à entidade.
Clemente ainda destacou que a joia catalã será alvo de marcações cada vez mais intensas. Para o ex-técnico da Espanha, a forma de jogar de Lamine Yamal está começando a ser entendida pelos adversários.
— Ele faz coisas brilhantes, mas os rivais já sabem como ele joga, sabem como vê-lo. Sabem que ele é um dos jogadores que não se pode deixar jogar, porque tem tanta qualidade que pode fazer muitas coisas. Terá marcações e vigilâncias muito especiais — finalizou.
Lamine Yamal desconvocado da Espanha
A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou na manhã desta terça-feira que Lamine Yamal foi cortado da convocação da seleção da Espanha para os jogos contra a Geórgia e a Turquia. O jogador foi submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência, que não foi comunicado pelo Barcelona previamente.
Em nota, a RFEF demonstrou profunda indignação sobre a decisão do clube catalão com relação ao jogador, porém optou por retirá-lo da lista visando o bem-estar e a pronta recuperação do atleta, que precisará ficar de repouso de 7 a 10 dias devido ao procedimento realizado.
O comunicado da Federação sobre a situação de Yamal expõe que a relação entre o Barcelona e a seleção da Espanha está rompida, e a joia catalã está no centro da polêmica, que começou em setembro, quando Flick acusou De la Fuente de não proteger o jogador.
