Colunistas do Lance! cravam resultado de Sport x Flamengo e Santos x Palmeiras

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste sábado (15) para realizarem jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Rubro-Negro enfrentar o Sport, e do outro, o Alviverde encara o Santos. Diante do cenário, o Lance! pediu para os colunistas Eduardo Tironi e Lúcio de Castro analisarem os confrontos.

Ambos os comunicadores classificaram as partidas como importante para a disputa do título do Brasileirão. Apesar disso, destacaram que uma vitória, somada a uma derrota do adversário, não significaria a conquista do título da competição.

- Não vai decidir o titulo, mas quem se der bem na rodada terá uma vantagem mínima. Agora, Se o palmeiras vencer e o flamengo perder, aí dá pra dizer que o palmeiras é amplo favorito - disse Tironi.

- Acho possível que os times percam mais pontos até o fim. Mas a importância, além de obviamente matemática, é no jogo mental. Abrir agora em relação ao perseguidor pode significar abater o outro e ter até reflexo numa final de Libertadores - argumentou Lúcio de Castro.

Os comunicadores também palpitaram os resultados da partida. Ambos concordaram que o Flamengo deve vencer o Sport sem grandes dificuldades. Contudo, no clássico paulista, Tironi apontou para uma vitória do Palmeiras, já Lúcio de Castro previu um empate.

Desfalques

Além disso, os colunistas também analisaram os desfalques das equipes para os compromissos. O Flamengo soma 11 ausências (Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções e Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho com problemas médicos). Já o Alviverde 12 (os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque, além de Allan e Andreas Pereira, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, entre suspensões e lesões).

- Esse é o grande ponto disso. A aberração de jogos que decidem um campeonato em meio a uma Data Fifa. Não faz sentido algum, é um absurdo que isso aconteça. Mas creio que, apesar do nível enorme dos desfalques, o Flamengo tenha um elenco melhor para ter uma melhor reposição - disse Lúcio de Casto.

- O Palmeiras sem o ataque titular e contra adversario mais dificil, vai sofrer mais - concordou Tironi.

Flamengo x Palmeiras

Atualmente, as equipes se encontram com os mesmos 68 pontos na tabela de classificação. Contudo, o Alviverde lidera o campeonato pelo fato de ter uma vitória a mais que o adversário.

Neste sentido, uma possível vitória do Flamengo sobre o Sport, que se encontra na última colocação do Brasileirão, poderia assegurar a liderança. Para isso, o Palmeiras precisaria empatar ou perder o clássico contra o Santos. A equipe alvinegra vive momento crucial, na busca de se livrar do rebaixamento.

Ambas as partidas acontecem neste sábado (15). O Rubro-Negro entra em campo primeiro, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Só depois, acontece o clássico paulista, marcado para às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.