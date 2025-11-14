O Bahia deu sequência aos trabalhos em preparação para o duelo diante do Fortaleza, marcado para as 18h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Já de olho nesse clássico nordestino, Rogério Ceni ganhou duas novidades no treino desta sexta-feira, realizado no CT Evaristo de Macedo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O lateral-direito Gilberto, que até então estava em processo de transição por conta de um estiramento muscular, voltou a treinar parcialmente com o grupo nesta sexta-feira. A expectativa é que ele esteja recuperado para o duelo diante do Fortaleza, já que Santiago Arias, seu companheiro de posição, foi convocado pela Colômbia e dificilmente vai entrar em campo.

Já o zagueiro Gabriel Xavier entrou em fase final de recuperação da lesão muscular na panturrilha e iniciou os trabalhos de transição física e técnica.

continua após a publicidade

Neste momento, o atacante Sanabria, com uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho, é o único no departamento médico do Bahia, onde deve permanecer até o início da próxima temporada.

➡️Baianão 2026: confira novo regulamento e tabela básica

Zagueiro Gabriel Xavier se recupera de lesão e volta a treinar pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

O elenco iniciou a sexta-feira com uma atividade de passes. Logo em seguida, os atletas foram divididos em duplas para um treino de enfrentamento e transição em superioridade numérica. Por fim, na terceira e última etapa, o treinador Rogério Ceni liderou um treino tático em campo aberto.

continua após a publicidade

Na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Bahia volta a treinar na manhã deste sábado em preparação para enfrentar o Fortaleza. A equipe folga no domingo e só retoma as atividades na manhã de segunda-feira.