Santos x Palmeiras: Vidente crava o vencedor do clássico paulista

Lutando por objetivos diferentes neste Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Palmeiras em partida atrasada da 13ª rodada, neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. De olho no clássico paulista, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe alvinegra.

Durante a análise, o tarólogo destacou que o Santos terá boas oportunidades para construir o resultado durante os 90 minutos, mas precisa encontrar concentração para conseguir definir suas jogadas. Segundo Luís Filho, o apoio da torcida pode ajudar a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda a garantir a vitória no clássico.

Por outro lado, o vidente reforçou que o Palmeiras pode sentir a ausência de seus desfalques. Apesar das dificuldades, o Verdão pode encontrar algumas saídas no decorrer da partida. Segundo o tarólogo, a equipe precisa manter a posse de bola, para buscar o resultado positivo. No entanto, para aplicar essa estratégia, a equipe comandada por Abel Ferreira vai precisar arriscar no clássico paulista.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada. A vitória poderá ser construída por detalhes e um empate não está descartado. A tendência é de que o Santos tenha mais chances de vencer o clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos x Palmeiras

Brigando em extremos diferentes na tabela de classificação, as rivais começam a definir seu futuro na competição nacional a partir das 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Empatado em pontos com o Flamengo, o Palmeiras busca a vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Santos, conta com o apoio de sua torcida para conseguir uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.

