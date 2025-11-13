Veja balanço do departamento médico do Bahia

Depois da reapresentação na última quarta-feira, o Bahia seguiu os trabalhos nesta quinta com atualização no departamento médico. Em campo, Kayky foi uma das novidades, enquanto outros três atletas seguem em processo de recuperação.

Recuperado de uma pubalgia, o atacante Kayky participou do seu segundo treino seguido sem restrições ao lado dos companheiros de time. Ele foi desfalque nos últimos dois jogos fora de casa, contra Atlético-MG e Internacional, e sequer viajou com a delegação.

Por outro lado, o lateral-direito Gilberto fez transição física e técnica no gramado depois de sofrer um estiramento muscular. Já o zagueiro Gabriel Xavier, fora desde o duelo contra o Bragantino, se recupera de uma lesão muscular na panturrilha.

Assim como Gilberto, Sanabria se lesionou no jogo contra o São Paulo e segue na fisioterapia para tratar uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho. Ele só deve voltar a atuar no ano que vem.

Willian José e Kanu em treino no CT do Bahia durante a Data Fifa de novembro (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

Depois de separar o elenco em dois times, cada uma das equipes foi representada por um trio de atletas durante um jogo de enfrentamento em campo reduzido. Logo em seguida, foi realizada uma movimentação em campo aberto para ajustes táticos.

Com 53 pontos, o Bahia está na quinta posição do Campeonato Brasileiro e se prepara de olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 18h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada.

