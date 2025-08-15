Em alta no Bahia, Caio Alexandre garantiu uma espécie de vaga cativa no time de Rogério Ceni desde a sua chegada a Salvador, em 2024. Não à toa, ele completou 102 jogos com a camisa tricolor e já sonha com voos maiores diante do seu desempenho na equipe, como uma convocação para a seleção brasileira. O volante vai ter mais uma chance de confirmar o bom momento às 21h deste sábado (horário de Brasília), em jogo contra o Corinthians.

— Acho que fazendo o meu melhor no Bahia, essa oportunidade [na Seleção] pode chegar. É o sonho da minha vida ser convocado para a Seleção, mas sei que é preciso paciência, humildade e muito trabalho para que isso aconteça — projetou Caio Alexandre em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.

Caio Alexandre é homenageado pelos 100 jogos no Bahia; volante projeta jogo contra o Corinthians (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A partida contra um Corinthians severamente desfalcado vai ser mais uma boa chance para tentar entrar no radar de Carlo Ancelotti, mas Caio garante que não será um desafio fácil, apesar das circunstâncias para o adversário.

— Independentemente de quem jogar do outro lado, vamos enfrentar grandes adversários. Precisamos entrar muito concentrados e conscientes do que queremos. Para nos manter no G-4, precisamos de um triunfo fora de casa. Nos preparamos bem durante a semana, estudamos os pontos positivos e negativos do adversário e vamos dar o nosso melhor para, se Deus quiser, sair com a vitória.

Caio Alexandre do Bahia e do samba

Para seguir dando show em campo, Caio Alexandre tira inspiração de uma outra paixão: o samba. Em entrevista à TV Bahêa em julho, canal oficial do clube, ele revelou seu interesse pela música desde quando jogava na base do Botafogo. O jogador também contou que participa de composições com artistas soteropolitanos, uma delas foi exibida nas redes sociais de Caio.

Na entrevista desta sexta, ele comentou esse talento fora das quatro linhas e a importância da música para seu desempenho profissional.

— É um hobby meu. Moro sozinho em Salvador e, às vezes, quando chego em casa, pego o violão e componho. Tenho amigos que me ajudam nesse tempo livre. É algo que me ajuda a aliviar a mente nos momentos de pressão e também é importante para minha vida, junto com o futebol.

No ritmo do samba e com o embalo da boa campanha do Bahia no primeiro turno do Brasileirão, Caio Alexandre entra em campo neste sábado, na Neo Química Arena, para enfrentar o Corinthians em jogo válido pela 20ª rodada.