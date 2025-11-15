Veja escalação do Bahia em jogo-treino com presença da torcida; imagens
Tricolor se prepara antes da partida contra o Fortaleza, na próxima quinta
De olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 18h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Bahia realizou um amistoso na manhã deste sábado contra o Five FC, time de futebol amador, com direito a presença da torcida no CT Evaristo de Macedo.
O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Willian José, e entrou em campo com um time bem diferente do que o torcedor está acostumado a ver. A escalação escolhida pelo técnico Rogério Ceni foi a seguinte: João Paulo; Erick, Kanu, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Tiago.
As principais novidades foram as presenças do goleiro João Paulo e do zagueiro Luiz Gustavo, que ainda não estrearam com a camisa azul, vermelha e branca, e do volante Erick, que jogou improvisado na lateral direita diante da ausência de Arias (convocado pela Colômbia) e Gilberto (em fase final de recuperação de um estiramento muscular).
Além deles, Caio Alexandre parece ter virado uma opção concreta para a partida contra o Fortaleza depois de se recuperar de lesão, enquanto Cauly voltou a ganhar espaço.
As baixas foram o zagueiro Ramos Mingo, que fez atividade de forma separada, mas não preocupa para quinta-feira; o zagueiro Gabriel Xavier, que segue em transição; e o atacante Sanabria, ainda no departamento médico.
Integrantes de torcidas organizadas e sócios sorteados puderam acompanhar as atividades em uma manhã de sol no CT Evaristo de Macedo.
Programação do Bahia
O elenco tem um dia de folga neste domingo e volta aos trabalhos a partir das 10h30 desta segunda-feira em fase final de preparação para enfrentar o Fortaleza, em clássico nordestino que pode encaminhar a classificação do Bahia para a fase de grupos da Libertadores 2026. O time de Rogério Ceni está na quinta posição, com 53 pontos.
