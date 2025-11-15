menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Veja escalação do Bahia em jogo-treino com presença da torcida; imagens

Tricolor se prepara antes da partida contra o Fortaleza, na próxima quinta

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 15/11/2025
15:41
Rodrigo Nestor foi titular em jogo-treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
imagem cameraRodrigo Nestor foi titular em jogo-treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
De olho na partida contra o Fortaleza, marcada para as 18h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Bahia realizou um amistoso na manhã deste sábado contra o Five FC, time de futebol amador, com direito a presença da torcida no CT Evaristo de Macedo.

O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Willian José, e entrou em campo com um time bem diferente do que o torcedor está acostumado a ver. A escalação escolhida pelo técnico Rogério Ceni foi a seguinte: João Paulo; Erick, Kanu, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Tiago.

As principais novidades foram as presenças do goleiro João Paulo e do zagueiro Luiz Gustavo, que ainda não estrearam com a camisa azul, vermelha e branca, e do volante Erick, que jogou improvisado na lateral direita diante da ausência de Arias (convocado pela Colômbia) e Gilberto (em fase final de recuperação de um estiramento muscular).

Além deles, Caio Alexandre parece ter virado uma opção concreta para a partida contra o Fortaleza depois de se recuperar de lesão, enquanto Cauly voltou a ganhar espaço.

As baixas foram o zagueiro Ramos Mingo, que fez atividade de forma separada, mas não preocupa para quinta-feira; o zagueiro Gabriel Xavier, que segue em transição; e o atacante Sanabria, ainda no departamento médico.

Integrantes de torcidas organizadas e sócios sorteados puderam acompanhar as atividades em uma manhã de sol no CT Evaristo de Macedo.

Programação do Bahia

O elenco tem um dia de folga neste domingo e volta aos trabalhos a partir das 10h30 desta segunda-feira em fase final de preparação para enfrentar o Fortaleza, em clássico nordestino que pode encaminhar a classificação do Bahia para a fase de grupos da Libertadores 2026. O time de Rogério Ceni está na quinta posição, com 53 pontos.

Confira fotos da atividade

Torcedora idosa do Bahia recebe carinho do goleiro Ronaldo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Torcedora idosa do Bahia recebe carinho do goleiro Ronaldo, que não esteve na escalação titular para coletivo em treino aberto (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Torcedores do Bahia fazem a festa no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Torcedores do Bahia fazem a festa no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Torcedores do Bahia acendem sinalizadores durante jogo-treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Torcedores do Bahia acendem sinalizadores durante jogo-treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Jean Lucas em ação contra o time do Five FC (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Jean Lucas em ação contra o time do Five FC; veja acima a escalação do Bahia neste treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Torcedores do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Torcedores do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

