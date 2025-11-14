Baianão 2026: confira novo regulamento e tabela básica

A temporada 2025 chega a sua reta final e, por isso, os clubes e federações já começam a planejar o ano seguinte. Não é diferente para os times baianos, que conheceram o novo regulamento do Baianão 2026 e uma tabela básica com os jogos de cada rodada.

A competição começa oficialmente no dia 10 de janeiro e vai até o dia 7 ou 8 de março. A principal novidade desta próxima edição são os jogos únicos na semifinal e final, anteriormente disputadas em partidas de ida e volta. A mudança aconteceu por conta da limitação da CBF, que prevê 11 datas para os campeonatos estaduais. Nessas fases finais, inclusive, as partidas terão auxílio do VAR, assim como no Ba-Vi da primeira fase.

Os mandantes dos jogos serão os times com melhor campanha geral, inclusive na decisão. Em caso de empate, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

Por falar em Ba-Vi, o confronto entre Vitória e Bahia está inicialmente previsto para a quinta rodada, de acordo com a tabela básica. Confira aqui o calendário completo de jogos.

Dez clubes vão participar da primeira divisão do Campeonato Baiano 2026. São eles: Atlético, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória. Vale lembrar que os quatro primeiros se classificam para a semifinal (1º x 4º e 2º x 3º). Os dois últimos são rebaixados para a Série B do Baiano 2027.

O que vale o Baianão 2026?

Os três primeiros colocado do Campeonato Baiano se classificam diretamente para a Copa do Brasil de 2027. A quarta vaga fica com o campeão da Copa Governador ou outra competição estadual a ser disputada ainda em 2026. Caso essa competição não ocorra, a oportunidade será destinada ao quarto colocado do Baianão.

O vencedor e vice-campeão se classificam para a Copa do Nordeste 2027. A terceira vaga vai para o time mais bem posicionado no Ranking Nacional de Clubes 2026 da CBF. Contudo, as equipes participantes das Copas Libertadores e Sul-Americana não poderão disputar o Nordestão.

Os três melhores colocados também vão ter direito às três vagas disponíveis na Série D 2027, desde que não sejam integrantes de outras séries do campeonato nacional.