Em uma manhã de treino aberto e conexão com a torcida durante a Data Fifa, Everton Ribeiro, um dos principais pilares do time do Bahia, foi o escolhido para dar entrevista coletiva e atualizar sua atual fase no Tricolor. Em busca da plena forma física depois de enfrentar um câncer de tireoide, o capitão da equipe já pensa em renovação de contratual para 2026.

Contratado no início de 2024, o vínculo de Everton Ribeiro vai até o final desta temporada, mas há a possibilidade de renovação por mais um ano. De acordo com o atleta, conversas já estão em andamento para concretizar essa permanência.

— Quando fui contratado, eram três anos, dois mais um. Sempre deixei claro que sou muito feliz aqui. Minha família se adaptou bem. O clube me dá excelente estrutura, tenho grandes companheiros. Meu empresário já vem conversando com o Cadu [Santoro, diretor de futebol], acertando detalhes. Espero que dê tudo certo para continuar por mais um ano e seguir batendo recordes e buscando os objetivos do clube — projetou Everton.

— Quando eu e minha esposa optamos por viver em Salvador, foi para viver o clima da Bahia, como o torcedor vive. Moro perto da Fonte, passo ali todo dia, vejo o movimento, o pessoal correndo… vivo o dia a dia do baiano. Isso me integrou muito rápido. Vou a restaurantes, a lugares que o pessoal frequenta, e me sinto em casa. Muitos amigos visitam e saem apaixonados por Salvador. Foi uma escolha muito boa, e tudo o que tiver para conhecer, vou conhecer enquanto estiver aqui — completou.

Everton Ribeiro ainda se recupera de câncer

Enquanto a renovação se encaminha, Everton Ribeiro surpreende o torcedor do Bahia a cada dia. Depois de realizar uma cirurgia para tratar um câncer de tireoide no início de outubro, o camisa 10 conseguiu acelerar a recuperação e, menos de um mês depois, já estava em campo para ajudar o Tricolor a vencer o Bragantino com uma atuação de gala na Arena Fonte Nova, apesar dos poucos minutos em campo.

Ainda assim, ele admite que ainda não está 100% para atuar em uma partida completa.

— Ainda não me sinto 100%, como falei. Venho conversando com o Rogério e com o pessoal para chegarmos a um consenso sobre o que é melhor para a equipe. Não adianta eu querer jogar os 90 minutos sem ter a intensidade ou o preparo para atuar em alto nível e ajudar a equipe. Vamos fazer esses três treinos, vamos conversando com o Rogério, e vamos decidir a melhor estratégia para o jogo, principalmente para a equipe. É reta final, e precisamos dos melhores em campo para pontuar e seguir firmes no nosso objetivo.

Mesmo fora das condições ideais, Everton Ribeiro será opção para Rogério Ceni a partir das 18h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia enfrenta o Fortaleza em clássico nordestino válido pela 34ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

Na quinta posição, com 53 pontos, o Bahia busca uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.

— Temos que entrar ligados. Eles estão jogando pela vida na Série A, mas nós também temos nosso objetivo. Vai ser um jogo difícil, como sempre foi contra o Fortaleza, uma equipe muito física. Temos que estar atentos aos contra-ataques. O Rogério vem ajustando o time para fazermos nosso jogo, com posse. Às vezes, a torcida quer que a gente ataque rápido, ataque com todo mundo, mas não é assim. Se nos expusermos muito, tomamos contra-ataque, tomamos gol, e tudo fica mais difícil. Temos que controlar o jogo, impor nosso estilo e aproveitar as chances para marcar e ter mais tranquilidade. Mas será um jogo muito difícil, e precisamos estar cientes disso — concluiu.