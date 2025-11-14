Estádio foi palco de goleadas históricas, como Holanda 5 x 1 Espanha na Copa do Mundo de 2014.

Maior goleada foi 6 a 0 do Bahia sobre o Vitória da Conquista em 3 de maio de 2015.

A Arena Fonte Nova, inaugurada em 2013, é uma das arenas mais emblemáticas do futebol brasileiro. Localizada em Salvador, a casa de Bahia e Vitória foi construída sobre o mesmo terreno do antigo Estádio Octávio Mangabeira, a Fonte Nova original, que durante décadas abrigou clássicos, finais e momentos históricos do futebol nordestino. O Lance! apresenta a maior goleada da história da Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde sua reabertura para a Copa das Confederações de 2013 e, em seguida, para a Copa do Mundo de 2014, a nova Fonte Nova se tornou um símbolo da modernidade sem perder o calor do torcedor baiano. Com capacidade para 50 mil pessoas, o estádio combina arquitetura moderna com a tradição das arquibancadas pulsantes que sempre caracterizaram o futebol da Bahia.

Mas além de grandes eventos internacionais, como as partidas da Copa do Mundo, o estádio também viu goleadas inesquecíveis, tanto de seleções quanto dos clubes da casa.

continua após a publicidade

Maior goleada da história da Arena Fonte Nova

Bahia 6x0 Vitória da Conquista (2015): o título e o massacre

O 3 de maio de 2015 ficou marcado na história do futebol baiano. Na final do Campeonato Baiano, o Bahia aplicou 6 a 0 sobre o Vitória da Conquista, no jogo de volta, e conquistou o título estadual de forma consagradora.

Após perder o jogo de ida por 3 a 0, o Tricolor de Aço precisava de uma vitória épica — e ela veio com uma atuação perfeita. Kieza (duas vezes), Maxi Biancucchi, Souza, Tiago Real e Feijão comandaram a goleada que levou o torcedor à loucura na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

O estádio lotado vibrou com um Bahia intenso, ofensivo e incansável, que devolveu o placar da ida e ainda o ampliou. O 6 a 0 é, até hoje, a maior goleada da história da nova Fonte Nova e uma das mais emblemáticas da história recente do clube.

Espanha 1x5 Holanda (2014): o choque mundial da Copa

Um ano antes da goleada tricolor, a Fonte Nova havia sido palco de um dos jogos mais impactantes da história das Copas. Em 13 de junho de 2014, pela fase de grupos do Mundial do Brasil, a Holanda atropelou a Espanha, então campeã mundial, por 5 a 1, com direito a dois golaços de Robin van Persie e Arjen Robben.

A partida ficou marcada pelo "voo do Van Persie", no cabeceio histórico que empatou o jogo ainda no primeiro tempo. O domínio holandês, as jogadas rápidas e a intensidade ofensiva fizeram o público baiano testemunhar uma das maiores zebras da história recente das Copas.

O placar ecoou pelo mundo e consolidou a Fonte Nova como palco de momentos inesquecíveis — inclusive para os estrangeiros.

Alemanha 4x0 Portugal (2014): Müller em noite inspirada

Três dias depois, o estádio voltaria a ser cenário de outra grande goleada da Copa do Mundo: Alemanha 4x0 Portugal, no dia 16 de junho de 2014.

Com três gols de Thomas Müller e um de Hummels, os alemães atropelaram a equipe de Cristiano Ronaldo e deram o primeiro passo rumo ao título mundial que conquistariam semanas depois. O domínio tático, a precisão alemã e a festa da torcida europeia transformaram o jogo em um espetáculo à parte na Bahia.

França 5x2 Suíça (2014): o festival de gols no calor baiano

Ainda durante o Mundial, em 20 de junho de 2014, a França também brilhou na Fonte Nova ao golear a Suíça por 5 a 2. Benzema, Giroud, Matuidi e Sissoko comandaram um ataque avassalador, em um jogo que simbolizou o futebol ofensivo da seleção francesa naquela Copa.

Foi a terceira grande goleada internacional em solo baiano em menos de dez dias — um recorde raro até mesmo para Copas do Mundo.

Outras goleadas marcantes na Arena

Após o Mundial, a Fonte Nova manteve sua tradição de grandes placares. Durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016, a torcida baiana presenciou duas goleadas históricas no torneio de futebol masculino:

Coreia do Sul 8x0 Fiji – 4 de agosto de 2016

México 5x1 Fiji – 7 de agosto de 2016

Ambas as partidas reforçaram a vocação ofensiva do estádio, que parecia abençoar os atacantes.

Além disso, a Fonte Nova também foi palco de uma das partidas mais emocionantes do Ba-Vi, em 12 de maio de 2013, quando o Vitória venceu o Bahia por 7 a 3 na final do Campeonato Baiano. O clássico teve nove gols marcados e uma das maiores audiências do futebol local nas últimas décadas.

A Fonte Nova hoje

Modernizada, multiuso e pulsante, a Arena Fonte Nova segue como um dos principais palcos do futebol brasileiro e sul-americano. Além de sediar partidas de Bahia e Vitória, o estádio recebe shows, eventos esportivos e jogos internacionais.

Com um dos melhores gramados e acústica do país, a Fonte Nova continua sendo um símbolo da cultura baiana: vibrante, acolhedora e apaixonada. Cada grande goleada que passou por ali deixou marcas profundas — não só nos placares, mas na memória do torcedor.

Maiores goleadas da história da Arena Fonte Nova