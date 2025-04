O Bahia conquistou uma vitória importante e emblemática contra o Palmeiras fora de casa, depois de 13 anos, ao bater a equipe de Abel Ferreira no último domingo por 1 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão. Mas os comandados de Rogério Ceni terão que virar logo a chave de olho na partida contra o Paysandu, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Rogério Ceni em Palmeiras x Bahia Foto: Fabio Giannelli/AGIF

É mais uma competição no calendário do Bahia em 2025, que ainda conta com Libertadores, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro em andamento. Em entrevista coletiva após a partida contra o Palmeiras, inclusive, Rogério Ceni afirmou que a prioridade do Bahia é o Brasileirão, mas sem tirar o olho da Libertadores, é claro.

Eu sempre falo que eu vejo como prioridade é o Campeonato Brasileiro, que você sabe até quando vai. Mas não podemos abrir mão da Libertadores depois de conseguir a classificação". Rogério Ceni

- Estamos tentando manter o time forte em todas as competições. Mas claro que em alguns momentos, eu não digo abrir mão, mas fazer trocas. Os jogadores estão acostumados. Podemos cair no sentido técnico, mas ganhamos na parte física. São jogos a cada três dias. Daqui a 70 horas vamos entrar em campo para jogar. E aí sábado já temos jogos outra vez. Vamos fazer o planejamento que temos na cabeça, acompanhar a recuperação de cada um para saber quem escalar contra o Paysandu. Não é fácil sobreviver em todas as competições - completou.

Vale destacar que desde o início do Brasileirão, Ceni ainda não repetiu a escalação do Bahia de um jogo para o outro, seja na competição nacional ou na Libertadores. A partida que mais ficou marcada por essa rotação foi contra o Ceará, na última segunda-feira, quando oito atletas foram poupados. Erick, Acevedo e Kayky, autor do gol contra o Palmeiras, são os considerados reservas frequentemente acionados pelo treinador.

Bom momento do Bahia

Rogério Ceni comemora resultado contra o Palmeiras Foto: Fabio Gianelli / AGIF

Mesmo em meio a esse período cansativo da temporada, o Bahia consegue se mostrar uma equipe sólida e conquistou sua terceira vitória seguida neste último domingo, todas elas sem levar gols.

- Nos defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva. Destacar que Mingo, Gilberto e David fizeram partida excepcional, Juba muito bem, linha de quatro como um todo. Dedicação de todos.

Ainda não dá para cravar se Ceni vai levar o que tem de melhor para encarar o Paysandu ou se vai poupar alguns atletas para a sequência, mas certo mesmo a intenção do Tricolor em manter a boa fase antes de enfrentar o Botafogo no próximo sábado.

- Equipe de respeito, torcida de peso, Norte-Nordeste, está numa Série B com investimento, bons jogadores que já trabalhei. Confronto difícil, vamos ter que ter bastante energia para sobreviver nesse confronto, mais uma viagem. São dois jogos, tem a decisão na nossa casa. O importante é que o tempo está passando, estamos sobrevivendo, e a gente encerra essa sequência em junho.