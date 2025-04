O Bahia venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste domingo com um gol no apagar das luzes no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão, graças a uma bela jogada do atacante Kayky, aos 47 minutos do segundo tempo (assista ao gol no vídeo abaixo)

Kayky entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Ademir e decidiu a partida já aos 47, quando as equipes se encaminhavam para um 0 a 0 bem jogado em São Paulo. O camisa 37 tratou de mexer no placar ao fezer tabela com Cauly, que deu um toque magistral para o atacante sair de cara com Weverton e mandar um leve toque por cima do goleiro palmeirense.

Em entrevista ao canal Premiere após a partida, Kayky destacou a importância de ter um elenco recheado para enfrentar a maratona de jogos e relatou as difuculdades extras enfrentadas por equipes nordestinas no Campeonato Brasileiro devido aos longos deslocamentos.

- Os times do Nordeste sofrem muito, são muitos jogos na temporada. O elenco recheado ajuda a decidir jogos como esse. Com esse triunfo subimos na tabela e estamos cada vez mais próximos do objetivo nesta temporada - reforçou o atleta.

Números de Kayky pelo Bahia

Kayky faz tradicional comemoração após gol contra o Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Vale destacar que Kayky é parte desse elenco recheado do Tricolor, mas segue como reserva no time de Rogério Ceni. Ao todo, o atacante tem 10 jogos pelo Bahia nesta temporada, apenas dois deles como titular.

Kayky foi comprado pelo Manchester City em 2021, após se destacar pela base do Fluminense, e teve sua primeira passagem pelo Bahia em 2023, primeiro ano de gestão do Grupo City no futebol da equipe baiana. Depois de 28 partidas e um título baiano conquistado, ele rodou por Manchester City e Sparta Rotterdam antes de voltar a Salvador. Nesta segunda passagem, ele tem dois gols (um deles na final do Campeonato Baiano, também no apagar das luzes) e duas assistência com a camisa azul, vermelha e branca.